Ein Spiel mit speziellem Beigeschmack

Vergangenen Spieltag wartete mit Siebenhirten / Wien keine einfach Aufgabe auf as Team von Trainer Markus Horak. Der SC Moosbrunn tat sich schwer, in die Partie zu finden und ging bereits früh in Rückstand, doch nach gut 20 Minuten kamen sie besser ins Spiel und auch zu einigen nennenswerten Offensivaktion. Diese blieben jedoch ohne Erfolg und ein Doppelschlag innerhalb von 120 Sekunden in Halbzeit zwei brachte Siebenhirten den Sieg. „Die Jungs haben sich wieder gesteigert und mit etwas Glück wäre ein Unentschieden drinnen gewesen“, wie Horak klarstellte. Diese Runde wartet der SC Münchendorf. Ein Spiel mit ganz speziellem Beigeschmack. Einer der Gründe für die Besonderheit dieses Matches ist unter anderem die Tatsache, dass acht Ex-Moosbrunner in Münchendorf spielen und nun auf ihren Ex-Verein treffen. Des Weiteren war Robert Florl, der Coach von Münchendorf, 2008 Trainer des SC Moosbrunn und führte den Verein mit dem Herbstmeistertitel zum größten Erfolg der Vereinsgeschichte. „Ich war damals Kapitän der Mannschaft und Robert war mein Trainer, daher ist dieses Spiel etwas ganz besonderes für mich“, wie Markus Horak erzählte. Auch 2013 und 2020-2021 hat Florl in Moosbrunn ausgeholfen. „Hatte eine super Zeit dort und ich konnte meinen Teil zum Erfolg beitragen, außerdem sind in dieser Zeit viele Freundschaften entstanden, die bis heute bestehen“, so Münchendorf-Betreuer Florl. Beim SC Moosbrunn werden Noah Nwokedi (Beinhautentzündung) und Tim Trawnitschek (Knochenmarksödem in der Leiste) mit ziemlicher Sicherheit fehlen. Auch Adrian Wenzdorfer ist fraglich.