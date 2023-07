„Meistertitel war eine Genugtuung“

Das Meisterschaftsfinale in der 2. Klasse Ost-Mitte war nichts für schwache Nerven. Eine spontane Meisterfeier auf dem Zwölfaxinger Sportplatz hatten die Wenigsten erwartet. Viele wollten dem Bernd Kovacs persönlich gratulieren. Die Glückwünsche des langjährigen Mitgliedes Walter Buxkandl wollte der Spielertrainer aber nicht entgegennehmen. „Ich habe ihm gesagt, dass mir jeder gratulieren darf, aber er nicht.“

Die Gründe nannte er im Gespräch mit der NÖN. „Er hat sich stets mit negativen Aussagen gegen die Spieler und gegen mich gerichtet. Ich habe wochenlang meinen Mund gehalten. Gerade deshalb war der Meistertitel so eine Genugtuung für mich.“

Buxkandl betonte, dass er „keine Schmutzwäsche waschen will“ und für ihn das Thema erledigt sei. „Ich und alle Beteiligten haben sich riesig gefreut. Wir sind in der Früh mit leeren Händen aufgestanden und sind mit einem Meistertitel schlafen gegangen. Dieser Erfolg zeigt außerdem, dass im Verein gut gearbeitet wird.“

„Der Walter ist eben der Walter“

Kovacs hatte sich in diesem Fall mehr Unterstützung seitens der Vereinsführung gewünscht. „Er hat sich auch vor den Zuschauern kein Blatt vor den Mund genommen“, hätte laut Spielertrainer die Klubführung eingreifen müssen. „Der Walter ist eben der Walter“, nahm Vereinsobmann Josef Adler dazu Stellung. „Er findet immer etwas Negatives. Das liegt in seiner Natur“, versuchte Adler Wind aus den Segeln zu nehmen.

Enttäuscht zeigte sich Kovacs außerdem von der Entscheidung, einen neuen Trainer zu installieren. Er hätte den Job gerne übernommen. „Er hat es uns leider zu spät gesagt, dass er den Trainer machen will. Allerdings bin ich kein Freund eines Spielertrainers. Wir wünschen uns neue Impulse. Außerdem hätte der Bernd als Trainer nicht den nötigen Abstand zur Mannschaft gehabt, weil er ja selbst mit ihnen gespielt hat“, betonte Adler, der mit Thomas Khopp einen neuen Cheftrainer präsentierte. Khopp hatte einst mit dem ASK Schwadorf in der 1. Klasse den Meistertitel geholt.