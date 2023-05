Michetschläger geht auf die Kommandobrücke

Nur eine Woche nach dem angekündigten Ende der Michel-Ära ist es fix: Marco Michetschläger wird den ASK Eichkogel übernehmen. Mit Berndorf feierte er noch den Titel in der 1. Klasse Süd.

Dabei ist Michetschläger in der Siedlung kein Unbekannter. „Es stimmt, ich kenne einige Spieler beruflich oder privat“, so der Neo-Coach. Dazu war er immer wieder als Kiebitz am Platz. „Ich kenne die Mannschaft und auch die Liga.“ Die Mission, die die Vereinsführung für Michetschläger bereithält, ist klar. „Wir wollen auf den Meistertitel losgehen.“ Wer die härtesten Konkurrenten sein werden, ist für den Trainer zweitrangig. „Wir müssen selbst unsere Leistung bringen, wer dann kommt, ist egal.“ Dabei wird Michetschläger als Spielertrainer fungieren. „Ich bin nicht mehr der Jüngste, deshalb habe ich diese Option sehr angenehm empfunden.“ Dabei sieht Michetschläger für sich eine defensive Rolle vor. „Wenn die Mannschaft gut funktioniert, dann kann es durchaus sein, dass ich auch einmal keine aktive Aufgabe übernehme und stattdessen auf der Bank Platz nehme.“

Michetschläger hat seine Kaderwünsche deponiert. „Wir wollen uns punktuell verstärken und sind mit einigen Spielern schon einig. Grundsätzlich bleiben die meisten der derzeitigen Spieler.“ Seine Handschrift will er noch nicht verraten. „Natürlich wollen wir unseren Fokus auf Offensive legen, aber es muss die Mischung passen. Wie wir taktisch auftreten, wollen wir noch nicht verraten.“ Sobald der Start der Meisterschaft festgelegt ist, „werden wir unseren Trainingsstart festsetzen“.