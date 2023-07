Mitterndorf buhlt um Legionär

Auch, wenn die Übertrittszeit eigentlich bereits am Montag vor einer Woche endete, könnte sich kadertechnisch noch eine Veränderung in Mitterndorf auftun. Eigentlich untypisch für die Philosophie der Mitterndorfer in den letzten Jahren, handelt es sich hierbei um einen Legionär. „Wenn alles passt, könnte noch ein Spieler zu uns stoßen. Der Verband prüft momentan noch die Unterlagen“, so SVM-Trainer Manfred Kusch.

Um welchen Spieler es sich hierbei genau handelt, wollte sich Kusch im Gespräch mit der NÖN nicht entlocken lassen. „Es handelt sich um einen Freund eines ehemaligen Spielers, der noch einen Verein gesucht hat. Wenn er kommt, wird er uns sicher viel Freude bereiten“, teasert Kusch an.