SC Münchendorf will jetzt mehr

Schritt für Schritt geht der Masterplan von Münchendorfs Coach und Sportlichem Leiter Robert Florl auf. „Wir arbeiten ruhig weiter, haben in der letzten Saison die Mannschaft stabilisiert und haben nun das weitere große Ziel erreicht: Wir können eine U23-Mannschaft stellen“, so Florl. Damit bekommt der gesamte Kader Spielpraxis. „Das ist wichtig, wenn ich Spieler heranführen will, die vielleicht verletzt waren oder wenig Spielpraxis hatten. Es muss sich jetzt keiner mehr auf die Tribüne setzen“, so Florl. Die Arbeit zeigt Früchte und führt auch zu Interesse im Spielerlager. „Es haben sich einige von sich aus unserem Projekt angeschlossen.“ Dazu steigt auch die Kader-Breite und Qualität. „Wir arbeiten hier sauber und machen keine Versprechungen, die wir nicht halten können.“ In der Tabelle will der SC bei den Top-Fünf anklopfen.