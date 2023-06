Strafe für „Phantomspiel“

Ein 3:0-Sieg der Mitterndorfer über Mödling im U23-Bewerb. An sich nichts Kurioses. Kurios wurde es aber, denn: Das Spiel fand nie statt, das Ergebnis wurde sich vorher ausgemacht. „Mödling hatte zu wenig Spieler, wir wollten ihnen entgegenkommen. Es war sicher nicht schlau, aber der U23-Wettbewerb verkommt ja generell zur Farce“, meinte Mitterndorf-Obmann Oliver Hietz. Auch der VfB Mödling nimmt die Strafe einsichtig an. „Diese Absprache ist aus der Not heraus geboren worden. Es standen nicht genug Kicker zur Verfügung. Das wird uns in der nächsten Saison nicht mehr passieren“, so der neue Sportliche Leiter des VfB Denis Hamzic. Ins Rollen brachte den Stein nicht der Schiedsrichter des Hauptspiels, sondern ein Schiri-Beobachter, der die Diskussionen über das abgesprochene Ergebnis zufällig mitbekam. Das hatte für beide Teams finanzielle Strafen zur Folge. 350 Euro mussten jeweils berappt werden.