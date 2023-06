Titelkampf nach Achaus Pleite wieder spannend

Der SC Siebenhirten sorgte für die Mega-Überraschung in der Runde. Die Wiener schlugen daheim den Leader SC Achau mit 3:0 und bringen wieder Feuer in den Titelkampf. „Das war ganz bitter für uns. Wir wollten uns den ersten Matchball für Donnerstag erkämpfen, aber leider müssen wir jetzt noch Ehrenrunden gehen“, ärgerte sich Achaus Coach Michael Gössinger. Sein Fazit fällt dementsprechend hart aus: „Wir waren schlecht. Der Schiedsrichter schlechter und obendrauf der SC Siebenhirten einfach bereiter für dieses Match.“ Dennoch hält Gössinger fest: „Wir haben es noch selbst in der Hand, sind mit zwei Siegen Meister. Wenn wir das nicht schaffen, dann sind wir selber Schuld und haben den Titel auch nicht verdient. Wir müssen uns rasch fokussieren. Wir müssen Münchendorf und Moosbrunn schlagen.“

Siebenhirten verspielt Titel gegen Nachzügler

Für Siebenhirtens Coach Wolfgang Quinz war es ein Dreier, der zum Nachdenken anregt. „Wir haben unsere Titelchancen gegen die Nachzügler verloren. Wir haben gegen Eichkogel vier Punkte geholt, drei gegen Zwölfaxing und vier gegen Achau, gegen Ebreichsdorf II war es einer, wobei wir starke Leistungen geboten haben“, so der Trainer. Dagegen standen Umfaller gegen Münchendorf oder Hinterbrühl/Gießhübl. Nachsatz: „Das gibt uns natürlich Mut für das nächste Jahr, wo wir neu angreifen werden.“ Doch Quinz stellt auch fest: „Wir haben heuer immer dann gepatzt, wenn wir tabellarisch wieder herankommen hätten können. Dieser Drucksituation waren wir nicht gewachsen.“ Jetzt gelte es die Mannschaft zusammenzuhalten, um in der nächsten Saison wieder vorne mitspielen zu können.