Torregen in Moosbrunn und Lanzendorf

Nach einem doch vielversprechenden Auftritt und einer knappen 4:3-Auswärtsniederlage gegen den SV Mitterndorf, kamen die Lanzendorfer gegen Perchtoldsdorf II ordentlich unter die Räder. Das Team von Daniel Pelic musste sich mit 1:5 geschlagen geben. „Es war leider ein Totalausfall der gesamten Mannschaft. Am liebsten hätte ich jeden einzelnen Spieler ausgewechselt“, wie der Lanzendorf-Betreuer bedauerte. In der kommenden Runde trifft man auswärts auf den SC Ebergassing. „Wir werden voraussichtlich wieder aus dem Vollen schöpfen können, daher hoffe ich, dass wir anders auftreten werden, denn genau das müssen wir auch“, stellte Pelic fest. Beim SC Moosbrunn fiel die Niederlage sogar noch um einiges höher aus. Am Ende musste man sich klar und deutlich mit 1:13 gegen starke Mitterndorfer geschlagen geben. „Wir hatten sechs Ausfälle vorzugeben, außerdem ist unser Kapitän schon seit Wochen nicht ganz fit“, wie Moosbrunn-Trainer Markus Horak erzählte. Beim SCM fand bekanntlich ein großer Umbruch statt und quasi die gesamte U23 wurde hochgezogen und soll nun als Kampfmannschaft agieren. „Taktisch und auch, was die Spritzigkeit anbelangt, fehlt uns noch sehr viel, aber meine Jungs haben wirklich Moral bewiesen“, meinte Horak. Trotz eines 0:10-Halbzeitrückstandes, versuchten die Moosbrunner alles, um nicht noch viel höher zu verlieren und das ist auch gelungen. Als nächstes wartet mit einer Auswärtspartie in Perchtoldsdorf keine einfache Aufgabe. Das Ziel sei, so lange wie möglich die Null zu halten.