Windisch dockt in der Bundesliga an

Werbung

Seit gut drei Monaten wird er „bearbeitet“ und konnte widerstehen. „Jetzt habe ich aber zugesagt“, beschrieb Christian Windisch, wie der Lockruf zu stark wurde. Der Trainer des SC Moosbrunn ist ab sofort in einer Hybridfunktion tätig und wird Altenmarkts Frauen in der Bundesliga trainieren. Gemeinsam mit Natascha Celouch bildet er das Trainerduo beim Tabellenvorletzten. Das Ziel ist klar: Abstieg verhindern. „Vielleicht schaffen wir ein Wunder, so wie wir es damals in Simmering geschafft haben“, denkt er gerne an den Meistertitel mit den Simmeringer Frauen zurück. Von dort aus lotste er drei Spielerinnen zu Altenmarkt, die ihn jetzt wiederum als Trainer verlangt haben.

Windisch: „Moosbrunn hat bis Sommer Vorrang“

Sein Betätigungsfeld in Moosbrunn sieht er durch das zusätzliche Engagement nicht eingeschränkt. „Ich habe alle in das Thema eingebunden. Moosbrunn hat bis Sommer den Vorrang. Dann müssen wir weiterschauen.“ Windisch erhofft sich eine Kaderauffettung, vor allem in der Breite. „Qualitativ sind wir gut und können jeden in der Liga schlagen. Aber wir brauchen mehr Spieler“, sieht Windisch Situationen wie zuletzt gegen Siebenhirten als absolutes No-Go. Der Coach musste nämlich als Ersatzspieler Gewehr bei Fuß stehen. Der Obmann ebenso. „Und wenn es so bleibt, mache ich nicht weiter“, ist für ihn die Sachlage klar.

Übrigens wird es vier Terminkollisionen mit Altenmarkts Frauen geben, was die Meisterschaftsspiele betrifft. Windisch: „Es ist alles ausgemacht und kommuniziert. Ich werde da für Moosbrunn im Einsatz sein.“