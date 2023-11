„Wir gehören in die Top-Fünf der Liga“

Der Saisonstart verlief für die Mannschaft von Coach Daniel Pelic alles andere als geplant. Nach drei gespielten Runden hatten die Lanzendorfer gerade einmal einen Zähler auf dem Konto und den holte man bei einem umkämpften 5:5 gegen den SC Ebergassing. Am fünften Spieltag gab es dann den ersten Befreiungsschlag, als man Moosbrunn zu Hause mit 11:0 besiegte und sich den Frust von der Seele schießen konnte. Das Selbstvertrauen, dass sich Lanzendorf in dieser Partie erarbeitete, nahm man auch ins darauffolgende Spiel gegen den SC Achau mit, die die Hinrunde nebenbeibemerkt auf dem dritten Platz beendeten, und gewann auswärts mit 2:3. Es schien, als würde endlich alles ins Rollen kommen, doch was folgte, waren keine einfachen Wochen für den SC Lanzendorf und Trainer Pelic. Aus den Matches gegen Herbstmeister Eichkogel, Brunn am Geb., Siebenhirten/Wien, Münchendorf und Hinterbrühl/Gießhübl konnte man keinen einzigen Punkt ergattern und hinkte somit den eigenen Erwartungen meilenweit hinterher. Nun standen noch zwei Partien auf dem Kalender, ehe es in die Winterpause ging. Den Mödling VfB besiegte man auswärts mit 2:4 und am letzten Spieltag feierte der SCL zu Hause gegen Laxenburg, einem direkten Konkurrenten, einen 3:0-Erfolg und sicherte sich somit den siebten Tabellenplatz. „In Summe können wir mit dieser Platzierung zufrieden sein, aber wenn ich ehrlich bin, denke ich, dass wir definitiv in die Top-Fünf der Liga gehören“, gab der Coach indirekt das Ziel für die bevorstehende Rückrunde bekannt.