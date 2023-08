Zehn-Tore-Spektakel in Ebergassing

Zu Beginn schien es, als hätte der SC Ebergassing die Nase vorne. Sie hatten Chance um Chance, doch Treffer erzielten sie im ersten Durchgang bloß einen, was sich bitter rächen sollte. Lanzendorf kam nach dem Ausgleichstreffer super in die Partie und führte plötzlich mit 1:4, doch die Mannschaft von Bernhard Böhm bewies bei glühender Hitze Moral und kam zurück. Am Ende wurde es ein 5:5, mit dem an dem Tag wohl beide Teams leben konnten. „Wir haben nicht zwei Punkte verloren, sondern einen gewonnen. Die Jungs haben sich zu keinem Zeitpunkt der Partie aufgegeben, weshalb ich wirklich sehr stolz auf sie bin“, wie der Ebergassing-Coach klarstellte. Lanzendorf-Trainer Daniel Pelic: „Die 1:4-Führung hätten wir über die Bühne bringen müssen, wobei auch zu erwähnen ist, dass unser Goalie in der ersten Halbzeit drei super Paraden gemacht und uns somit im Spiel gehalten hat.“ Für Ebergassing verlief der Saisonstart recht vielversprechend. Vier Punkte aus zwei Partien ist eine Ausbeute, mit der man definitiv leben kann. Das Match gegen Lanzendorf war das erste mit Bernhard Böhm als Cheftrainer auf der Linie. „Leider haben wir viele Eigenfehler gemacht und auch die Abstände haben zu einigen Zeitpunkten nicht gepasst, aber die Moral der Burschen war wirklich top“, so der Ebergassing-Betreuer. Kommendes Wochenende gehen sie auswärts in Moosbrunn als Favorit in die Begegnung und wollen drei Punkte einfahren.