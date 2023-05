Achau ist Titel großem Schritt näher gekommen

Achau - Eichkogel 3:1. Der SC Achau lacht jetzt wieder mit einem Drei-Punkte-Polster von der Tabellenspitze. „Es war ein wirklich wichtiger Sieg für uns. Das war immens bedeutend für die Moral“, so Achaus Coach Michael Gössinger. Dabei glückte dem Leader einen Einstand nach Maß. Nach einer Standardsituation bugsierte Parviz Tahery die Kugel über die Linie. Minuten später schienen Eichkogels Meisterträume sich in Luft aufzulösen als ein Petkovits-Nachschuss einschlug. Danach hatte der ASK sogar Glück, dass ein Krumpel-Treffer nicht gegeben wurde. „Das war nie und nimmer Abseits. Wenn es hier 3:0 steht, dann wäre der Kuchen gegessen gewesen.“

Konrad macht die Partie nochmals heiß

Nach dem Seitenwechsel erlebten die Gäste die zweite Luft und versuchten den Anschlusstreffer zu erzielen. Dieser glückte erst rund 20 Minuten vor dem Ende als Andre Konrad einen Strafstoß verwandelte. „Das war ebenfalls eine Situation, die ich nicht nachvollziehen kann. Kurz davor hatten wir eine ähnliche Situation auf der anderen Seite, die ungestraft blieb“, so Gössinger. Jetzt war Feuer im Spiel, doch Achau behielt die Oberhand. Das endgültige Zittern konte aber erst ein Petkovits-Elfer beenden.

07.05.2023 11:00

Statistik:

Achau - Eichkogel 3:1 (2:0)

Torfolge: 1:0 (7.) Tahery, 2:0 (14.) Petkovits, 2:1 (72., Elfmeter) Konrad, 3:1 (86., Elfmeter) Petkovits

Karten: Krumpel (61., Gelbe Karte Foul), Petkovits (52., Gelbe Karte Foul), Tahery (21., Gelbe Karte Unsportl.), Wagner (90+1., Gelbe Karte Unsportl.)Belik (86., Gelbe Karte Foul), Konrad (84., Gelbe Karte Foul), Konrad (66., Gelbe Karte Kritik), Engel (44., Gelbe Karte Foul), Engel (66., Gelb/Rote Karte Foul), Blau (90+5., Gelbe Karte Foul)

Achau: Tahery, Frank Stefan, Petkovits (88. Horvath), Schneider (76. Wagner), Sostek Markus, Weinhofer (HZ. Schmickl), Frank Bernhard, Sostek Florian (90+2. Schiller), Krumpel, Sostek Tobias, Stangl (90+2. Schweda)

Eichkogel: Engel, Neubauer (HZ. Wiederkom), Blau, Koller (61. Wagner), Seidl, Riedmann (10. Dörr), Konrad Christoph, Music, Huber, Konrad Andre, Belik

149 Zuschauer, Schiedsrichter: Sven Mayer