Super-Koczi entnervt den Leader

Achau - Hinterbrühl/Gießhübl 1:1. Der SC Achau startete meisterlich und kurbelte in der Anfangsphase auch ein entsprechendes Programm ab. Der Höhepunkt: Das 1:0 durch Sebastian Glasl, der einen Freistoß von Markus Sostek satt in die Maschen setzte. „Danach haben wir aber unerklärlicherweise aufgehört Fußball zu spielen“, so Achaus Trainer Michael Gössinger und die SG kam immer besser ins Spiel. „Wir wollten die Standards in der Nähe des Strafraums verhindern und haben dann just aber genau das Gegenteil gemacht“, so Gössinger. Die Folge: Hans Peter Ernstberger köpfte für die Gäste den Ausgleich.

Joker Petkovits lässt zwei Top-Chancen liegen

Nach dem Seitenwechsel hatte die SG durch Philip Hohlagschwandtner sogar die Chance die Partie vollständig umzudrehen, doch die Gäste ließen den Hochkaräter aus. Danach fingen sich die Hausherren und trugen jetzt rollende Angriffe vor. Der eingewechselte Michael Petkovits scheiterte aber zwei Mal am sensationellen Keeper Marc Koczi und auch Vincent Krumpel biss sich am SG-Schlussmann die Zähne aus. „Für mich war das ein gerechtes Remis. Beide Mannschaften hatten in den 90 Minuten Phasen, wo sie eindeutig das bessere Team waren“, so der Sportliche Leiter der SG, Benjamin Avanessian. Nachsatz: „Natürlich freuen wir uns, dass wir dem Leader einen Punkt abnehmen konnten.“ Für Achaus Trainer Michael Gössinger gibt es nur ein bitteres Resümee. „Leider haben wir den Gegner in der ersten Hälfte ins Spiel zurückgeholt und sind dann in der zweiten Hälfte auch am gegnerischen Tormann gescheitert. Am Ende hatten wir auch mit einer Schiri-Entscheidung Pech. Da hätte es wohl Penalty geben müssen.“

23.04.2023 16:30

Statistik:

Achau - SG Hinterbrühl / Gießhübl 1:1 (1:1)

Torfolge: 1:0 (10.) Glasl, 1:1 (38.) Ernstberger

Karten: Schneider (44., Gelbe Karte Unsportl.), Tahery (77., Gelbe Karte Unsportl.), Petkovits (70., Gelbe Karte Unsportl.)Schierer (90+5., Gelbe Karte Unsportl.), Biegler (75., Gelbe Karte Foul)

Achau: Krumpel, Schiller (HZ. Wagner), Förster, Tesch (HZ. Petkovits), Sostek Markus, Schneider, Glasl, Steiner, Frank, Tahery, Sostek Florian (77. Weinhofer)

SG Hinterbrühl / Gießhübl: Zaunstöck, Stossier, Avanessian (65. Schierer), Akbari (65. Leger), Hohlagschwandtner, Biegler, Wirth, Ernstberger Martin, Ernstberger Hans Peter, Feiel (81. Thonhauser), Koczi

160 Zuschauer, Schiedsrichter: Maximilian Kirschner