Andre Konrad, die Strafraumkobra

Mit dem Meistertitel sollte es für den ASK Eichkogel in der abgelaufenen Saison nicht ganz geklappt hat. Einen Titel der anderen Art gibt es jedoch für den Goalgetter Andre Konrad. Der 28-Jährige traf im Schnitt beinahe zwei Mal pro Spiel und durfte bei 21 Einsätzen 36 Mal jubeln. Besonders im Winter war ihm die Krone mit 23 Treffern schon nicht mehr zu nehmen.

„Diese Auszeichnung ist mir natürlich wichtig. Den Meisterteller hätte ich aber gerne noch dazu genommen“, schmerzt der verpasste Titel immer noch: „Wir haben das zu sehr auf die leichte Schulter genommen und nicht immer umsetzen können, was wir eigentlich können. Da haben wir es uns dann auch einfach nicht verdient.“ In der kommenden Saison soll sich das ändern. Mit den bereits getätigten Transfers ist Konrad zuversichtlich: „Wir sind richtig gut aufgestellt.“ Zwei Wochen der Vorbereitung wird der Stürmer aufgrund seines Bänderrisses in der Hand verpassen. Bereits die letzten vier Spiele der letzten Saison musste er aussetzen.

Von sich selbst meint Konrad, immer unbedingt treffen zu wollen. Das mache ihn besonders gefährlich: „Mental sehe ich dafür noch ein bisschen Aufholbedarf.“ Von seinen Kollegen wird er dennoch „Strafraumkobra“ genannt: „Das hat einmal einer zu mir gesagt und seither hält sich das.“