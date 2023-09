Eichkogel setzt ein erstes Ausrufezeichen

Es war ein erster Gradmesser, ein erster Härtetest für den ASK Eichkogel. Und die Michetschläger-Elf meisterte diesen mit Bravour. Gerade in den ersten Runden haderte Trainer Marco Michetschläger mit fehlender Souveränität und Konzentration. Doch gegen Mitterndorf spulte der ASK sein Programm ab und überzeugte mit einem Klassenunterschied. Michetschläger: „Nach 80 Minuten kamen sie zu ihrer ersten Chance. Bis dahin haben wir das Spiel bestimmt und nichts anbrennen lassen.“

Dabei sollte es ein Spitzenspiel auf Augenhöhe werden. Der Spielertrainer erklärt: „Ich habe auch ein engeres Spiel erwartet. Sie waren auch nicht schlecht, aber wir hatten viel Ballbesitz. Wir haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben und ihnen überhaupt keine Zeit gegeben, ihre Ideen einzubringen.“

Es war ein Zeichen in Richtung der Konkurrenz. Eine Konkurrenz die taumelt, aber auch keine Sprüche klopft. Auch Michetschläger stellt fest: „Wie es scheint, sind wir die einzigen, die Meister werden wollen, oder aber auch können. Wenn wir in dieser Form weitermachen, wird der Titel wohl nur über uns führen können.“

Bereits am Wochenende warten auf die Michetschläger-Elf die jungen Perchtoldsdorfer: „Wir sind sicher gewarnt. Nach vier Runden halten sie bei neun Punkten. Wir dürfen sie nicht unterschätzen.“ Perchtoldsdorfs Dario Kukic freut sich: „Das sind die Spiele, warum wir hier sind.“