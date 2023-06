Die Saison im Rückspiegel

SC Achau

„Wir werden stärker zurückkommen. Die Mannschaft wird zusammenbleiben und will es nochmals wissen“, gab sich Achaus Leader Markus Weinhofer kämpferisch. Der Verein erreichte den Vize-Meistertitel und stellte damit die beste Leistung des Clubs ein. Und dennoch: Es bleibt die Saison der vergebenen Chancen. Der Eintrag in die Vereinsgeschichte blieb mit dem Umfaller gegen Moosbrunn verwehrt. „Es war eine gute Saison für Achau, aber nach dieser riesigen Chance auf den Titel bleibt viel Frust“, so Achaus Michael Gössinger. Bitter: Achau ließ in der Rückrunde acht Punkte auf Meister Zwölfaxing liegen.

VfB Mödling

Eine Katastrophen-Saison geht für den VfB Mödling zu Ende. „Wir sind froh, dass es vorbei ist“, so Mödlings neuer Sportlicher Leiter Denis Hamzic. Nachdem Taner Terzi und in seiner Gefolgschaft Leistungsträger wie Badri Hassan, Manuel Schiller oder Ferhat Derin den Verein verließen, brach die Mannschaft in der Rückrunde auseinander. Feuerwehrmann Mahmut Memis konnte das Feuer auch nicht löschen, am Ende taumelte die tapferen Mödlinger von einer Niederlage in die nächste. Am Ende gab es in der Rückrunde keinen Punkt.

SG Hinterbrühl/Gießhübl

Die SG Hinterbrühl/Gießhübl ging auf Platz sieben ins Ziel. Dabei augenscheinlich: Das Personalreservoire des Vereins: Ob Fadi Al Dikr, Moritz Chemlina, Maxim Gerhartl, Clemens Jamöck oder U23-Torschützenkönig Niklas Karall. Es rückt die nächste Garde der jungen Wilden heran. Dazu haben sich die Youngsters um Fabio Zaunstöck, Julius Leger und natürlich Florian Wirth in der ersten Elf fest etabliert. „Wir hatten in der ganzen Saison mit vielen Ausfällen zu kämpfen, umso mehr freut es uns, dass die vielen Jungen diese Löcher immer adäquat schließen konnten“, so der Sportliche Leiter Benjamin Avanessian.

SC Münchendorf

„Wir haben unsere Mission erfüllt und unseren Auftrag erreicht“, erklärt Coach Robert Florl. Der SC Münchendorf stabilisierte sich unter der neuen Führung. Am Ende reichte es für den SC für Platz zehn. In der Hinrunde kassierte der SC noch 67 Gegentreffer, in der Frühjahrsmeisterschaft nur noch 35. „Wir haben uns gefestigt. Die Burschen haben voll mitgezogen. Wir haben die Saison sehr gut absolviert, obwohl wir am Ende schon mit Personalsorgen zu kämpfen hatten.“

UFC Laxenburg

„Die Ergebnisse spiegeln nicht wider, was in dieser Mannschaft steckt und welches Potenzial sie hat“, erklärt Laxenburgs Coach Edis Hodzic. Gegen Zwölfaxing verlor der UFC etwa trotz numerischer Überlegenheit und nach 2:1-Führung, gegen Fast-Meister Achau war Lax ebenfalls nahe an Punkten dran. „Wir haben unsere Chancen am Ende zu wenig genutzt.“ Viele Abwesenheiten machten eine kontinuierliche Arbeit schwierig. Mit Platz neun blieb der Club hinter den Erwartungen. „Das muss in der nächsten Saison besser werden.“

SC Siebenhirten

Mit dem fünften Platz erreichte die Mannschaft von Trainer Wolfgang Quinz ihr Minimalziel. „Eigentlich wollten wir um den Titel mitspielen“, erklärt der Übungsleiter. Anhand der Spiele gegen die Top-Mannschaften ist der SC Meister. Das Rennen um den Titel verlor man gegen die vermeintlich Kleinen. Siebenhirten bekam die zweitwenigsten Tore und verlor nur vier Mal. „Nächstes Jahr wollen wir wieder dabei sein. Ich habe meine Lizenzen nicht, um ewig zweite Klasse zu trainieren“, so Quinz.

SC Brunn II

Für rekordverdächtige Zahlen sorgten die Brunner von Trainer Clemens Haselgruber. 32 Spieler setzte Brunn II in der vergangenen Spielzeit ein. Als wäre das nicht genug, trafen davon auch 24. Mit Platz Sechs zeigt man sich nicht unzufrieden, weiß aber genauso wie Siebenhirten, dass mit mehr Konsequenz gegen die Tabellennachzügler noch mehr drinnen gewesen wäre. „Sicher ein Jahr auf das man aufbauen kann“, so Haselgruber.

ASK Eichkogel

Für die Guntramsdorfer reichte es dieses Mal nur zu Platz Vier. Die Trauben hingen sehr hoch, der Titel sollte es werden. „Hart gesagt muss man sagen, dass es an der Einstellung lag“, erinnert sich Ex-Trainer Patrick Michel an einen ganz besonderen Moment während der Saison: „Wir haben in Achau verloren und haben gesagt, dass wir trotzdem noch nicht aufgeben, noch immer alles drinnen ist. Am Ende konnten wir das aber nicht umsetzen.“ Besonders ärgerlich nämlich, dass Zwölfaxing, der spätere Meister, zu diesem Zeitpunkt hinter den Grün-Weißen lag. „Daraus muss man lernen“, meint Michel.