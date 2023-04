Ebreichsdorf II mit viel Mühe zum Sieg

Werbung

Ebergassing - Ebreichsdorf II 1:2. Es war ein seltsamer Anblick. Ebreichsdorf II-Coach Eldar Topic saß nicht auf der Bank oder stand in seiner Coaching-Zone. Nein, er stand wie ein normaler Zuschauer neben seiner Ersatzbank - er war gesperrt. Das war freilich nicht der Grund, wieso die Ebreichsdorfer in Ebergassing große Probleme hatten. „Der Platz war schwierig, die Jungs haben sich viele Chancen erspielt, aber wir haben sie einfach nicht aufs Tor gebracht“, haderte Topic. Zwar sorgte Alexander Wirzel nach 15 Minuten für die 1:0-Führung der Gäste, wirklich besser wurde Ebreichsdorf dadurch aber nicht. Erst in der 76. Minute legte Gurur Veltan das 2:0 nach. Der Anschlusstreffer durch Stefan Böhm per Elfmeter in der 90. Minute kam zu spät. „Drei Punkte, fertig. Mehr Positives gibt es nicht zu berichten“, resümierte Topic.

Statistik:

Ebergassing - Ebreichsdorf KM II 1:2 (0:1)

Torfolge: 0:1 (15.) Wirzel, 0:2 (76.) Veltan, 1:2 (90., Elfmeter) Böhm

Karten: Sener (88., Gelbe Karte Foul)

Ebergassing: Timic (35. Jakupovic), Binder (88. Guzmics), Bauer Lukas, Renner (88. Tosun), Mayer, Sener, Wilflingseder (72. Pollassek), Böhm Stefan, Primisser, Böhm Patrik (HZ. Buchinger), Bauer Philipp

Ebreichsdorf KM II: Dvorak, Supper, Trinkl, Bahcivan (HZ. Keinrath), Catic (60. Moser), Schindler, Wirzel (60. Sistek), Walia, Veltan (77. Nitzky), Niehrig, Bertha

50 Zuschauer, Schiedsrichter: Erdem Erdil