Punkteteilung im Derby

01.04.2023 18:00

Ebreichsdorf II - Mitterndorf 1:1. Die Vorzeichen? Glasklar. Titelkandidat Ebreichsdorf II ging als Favorit in das Derby gegen Mitterndorf. Doch Derbys haben bekanntlich oft eigene Gesetze. Die Hausherren hatten zwar mehr Ballbesitz, die richtig zwingenden Chancen fanden aber zunächst die Mitterndorfer über Konter vor. So musste Ebreichsdorf II-Keeper Tim Niehrig seine Vorderleute zwei Mal vor dem Rückstand bewahren. „Wir haben fast um ein Tor gebettelt und schießen dann glücklich das 1:0“, musste Ebreichsdorf II-Coach Eldar Topic zugeben. Weil die Gäste einen Ball nicht richtig klären konnten, Emir Han Özdemir zentral knapp außerhalb des Sechzehners zum Schuss kam und zum 1:0 verwertete. „Wir hatten drei, vier Hochkaräter wo wir in Führung gehen können und gehen dann durch so ein Geschenk in Rückstand“, ärgerte sich Mitterndorf-Coach Manfred Kusch. Doch noch vor der Pause sollte seiner Mannschaft der Ausgleich gelingen. Freistoß vom Sechzehnereck, den Sebastian Leutner ins kurze Eck zum 1:1 beförderte.

Kein Lucky Punch

Auch nach der Pause änderte sich am Spiel wenig. Ebreichsdorf II mit der optischen Überlegenheit, Mitterndorf konzentrierte sich aufs Umschaltspiel. Im ersten Durchgang meldete sich der Wind zu Wort, der auch im weiteren Verlauf die hohen Bälle für beide Teams unberechenbar werden ließ. Der Lucky Punch sollte aber keinem der beiden Mannschaften gelingen. Wobei Mitterndorf sogar noch die Chance auf den Sieg hatte, Niehrig war jedoch zur Stelle. So gab es im Derby eine brüderliche Punkteteilung. „Vor der Partie hätte ich ein 1:1 unterschrieben. Im Nachhinein schaut das anders aus“, ist Kusch hin- und hergerissen. Topic sah es ähnlich: „Mitterndorf hat sich den Punkt definitiv verdient, wir hätten auch verlieren können.“ Ganz so bitter war der Tag für die Hausherren aber nicht. Ebreichsdorf II hat in der Tabelle mit dem Remis einen Zähler auf Leader Achau gutgemacht.

Tore: Heim Emir Han Özdemir (26.), Gast Sebastian Leutner (44., Freistoss)

Ebreichsdorf KM II: Tim Niehrig, Sinan Geveze, Sebastian Trinkl, Emir Han Özdemir, Alexander Manuel Wirzel, Alen Catic, Benjamin Supper, Tobias Moser, Mert Bahcivan, Lucas Schindler, Lorenz Keinrath, Sebastian Patzalt, Christopher Dvorak, Manuel Nitzky, Ogulcan Akyüz, Amel Sistek, Christopher Dvorak (63. statt Mert Bahcivan), Ogulcan Akyüz (72. statt Alexander Manuel Wirzel), Amel Sistek (72. statt Alen Catic), Manuel Nitzky (86. statt Benjamin Supper)

Mitterndorf: Alexander Brglez, Nico Kusch, Emmanuel Rodinger, Lukas Hainzl, Sebastian Leutner, Andin Ajvazaj, Fabian Pober, Andreas Bohmann, Marco Srba, Botond Benjamin Gabor, Lukas Gretz, David Glitia, Pascal Ajdnik, Simon Pospischill, Fabian Fischer, Emir Eren, Marvin Kadlec, Fabian Fischer (74. statt Fabian Pober), Pascal Ajdnik (74. statt Lukas Hainzl), Emir Eren (88. statt Andin Ajvazaj), Marvin Kadlec (90. statt Andreas Bohmann)

Karten: Sinan Geveze (23. Gelb Foul), Tim Niehrig (24. Gelb Unsportl.), Amel Sistek (85. Gelb Kritik), Lorenz Keinrath (90. Gelb Unsportl.), Botond Benjamin Gabor (73. Gelb Foul)