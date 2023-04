Seidl-Doppelpack bringt Sieg

Werbung

Die Anfangsphase gehörte klar Eichkogel, weil Mitterndorf zu Beginn überhaupt nicht ins Spiel gefunden hat. So gingen die Hausherren nach 13 Minuten in Front. Timur Music erzielte an der zweiten Stange völlig allein gelassen das 1:0. „Wir haben ihnen die Tore am Silvertablett serviert“, ärgerte sich Mitterndorf-Coach Manfred Kusch. Nach knapp einer halben Stunde legte Kevin Seidl das 2:0 nach - es sollte nicht sein letzter Treffer des Tages bleiben. Zwar kamen die Mitterndorfer nach dem Seitenwechsel besser ins Spiel, blieben aber im letzten Drittel ideenlos. Seidl machte dann mit seinem zweiten Treffer in der 79. Minute mit dem 3:0 alles klar. „Es wäre mehr drin gewesen. Wir waren nicht so weit weg, die das 3:0 klingt“, resümierte Kusch.

Statistik:

Eichkogel - Mitterndorf 3:0 (2:0)

Torfolge: 1:0 (13.) Music, 2:0 (29.) Seidl, 3:0 (79.) Seidl

Karten: Music (81., Gelbe Karte Unsportl.), Engel (54., Gelbe Karte Unsportl.), Blau (41., Gelbe Karte Foul), Riedmann (18., Gelbe Karte Foul), Belik (15., Gelbe Karte Kritik)Kusch (81., Gelbe Karte Unsportl.)

Eichkogel: Konrad Andre (77. Geosits), Engel, Blau, Wiederkom, Seidl, Music, Huber, Belik, Schwarz (83. Kern), Riedmann (61. Dörr), Konrad Christoph (77. Wagner)

Mitterndorf: Kusch (83. Kadlec), Ajvazaj, Gabor, Eren (HZ. Gretz), Hainzl, Ajdnik (HZ. Rodinger), Leutner, Glitia, Srba, Bohmann, Fischer (66. Pospischill)

177 Zuschauer, Schiedsrichter: Kadrija Dajic