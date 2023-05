Schiller bringt Achau Last-Minute-Sieg

Achau - Brunn II 1:0. Der SC Achau startete stark in die Partie. Die Hausherren übernahmen von Beginn an das Kommando, doch echte Hochkaräter blieben Mangelware. „Wir haben sicher 20 Standard-Situationen gehabt, doch es kam nichts Zählbares heraus“, so Achaus Trainer Michael Gössinger. Der Gastgeber musste sich gegen sehr muntere Brunner mit einem 0:0 zur Pause zufrieden geben.

Brunn II kam nun besser ins Spiel

„Wir wollten in den zweiten 45 Minuten den Druck weiter erhöhen, doch nach 60 Minuten hat sich der Spielverlauf verändert“, so Gössinger. Plötzlich kamen die Gäste besser ins Spiel, die Brunner gestalteten die Begegnung jetzt ausgeglichener. Das Spiel stand aufs Messers Schneide, doch Achau fand nun echte Top-Chancen vor. Erst ließ Christoph Tesch einen Hunderter aus, dann verpasste Tobias Sostek aus kurzer Distanz. Auch Brunn kam zu Chancen, ehe kurz vor dem Ende der eingewechselte Manuel Schiller doch noch zuschlug. „Das waren wirkliche Big-Points. Wenn du so einen Sieg feierst, dann kann etwas Größeres herauskommen. Es zählen am Ende die drei Punkte“, so Gössinger.

25.05.2023 18:15

Statistik:

Achau - Brunn / Geb. II 1:0 (0:0)

Torfolge: 1:0 (88.) Schiller

Karten: Sostek (36., Gelbe Karte Foul), Schneider (85., Gelbe Karte Foul), Frank (90+3., Gelbe Karte Unsportl.)Janik (77., Gelbe Karte Foul), Fönyedi (89., Gelbe Karte Kritik), Tretthahn (90+4., Rote Karte Foul), Heissenberger (39., Gelbe Karte Unsportl.)

Achau: Petkovits, Tesch (86. Schiller), Frank Stefan, Sostek Markus, Steiner, Stangl (68. Schmickl), Frank Bernhard, Glasl, Sostek Tobias, Sostek Florian (64. Schweda), Schneider

Brunn / Geb. II: Janik, Kovaricek, Volny, Wagner, Heissenberger, Fönyedi, Tretthahn, Oposich (71. Neidhart), Reil, Heuritsch, Wieselthaler

95 Zuschauer, Schiedsrichter: Ferdi Oezdogan