Das Dutzend voll gemacht

Ebreichsdorf II - Lanzendorf 12:0. Es war ein Spiel auf schiefer Ebene. „Die Burschen haben sich ausgetobt“, schmunzelte Ebreichsdorf II-Trainer Eldar Topic. Amel Sistek trug sich fünf Mal in die Schützenliste ein, Gurur Veltan drei Mal. „Die erste Hälfte war sehr einseitig. Jeder Schuss war ein Treffer, so etwas habe ich noch nie erlebt“, staunte Topic. So stand es schon zur Pause 10:0. Nach dem Seitenwechsel schalteten die Hausherren einige Gänge zurück, erzielten „nur“ mehr zwei Treffer.

Statistik:

Ebreichsdorf KM II - Lanzendorf 12:0 (10:0)

Torfolge: 1:0 (1.) Sistek, 2:0 (3.) Supper, 3:0 (11.) Veltan, 4:0 (15.) Sistek, 5:0 (20.) Sistek, 6:0 (21.) Özdemir, 7:0 (32.) Veltan, 8:0 (36.) Veltan, 9:0 (44.) Sistek, 10:0 (45.) Özdemir, 11:0 (80.) Comak, 12:0 (89.) Sistek

Karten: Scheidl (30., Gelbe Karte Foul), Sara (65., Gelbe Karte Foul)

Ebreichsdorf KM II: Catic, Veltan (73. Bertha), Bahcivan (62. Trinkl), Supper (73. Comak), Keinrath, Sistek, Özdemir, Dvorak, Patzalt, Geveze, Walia

Lanzendorf: Nemetz, Jusic, Marinkovic, Pelic, Erbek, Scheidl, Halici (HZ. Milosevic), Costache (26. Pilz), Sara, Gündüz, Krzanovic (65. Kokic)

105 Zuschauer, Schiedsrichter: Wolfgang Ginda