Lanzendorf - Laxenburg 4:2 (3:1)
22.05.2023 19:30
Statistik:
Lanzendorf - Laxenburg 4:2 (3:1)
Torfolge: 1:0 (9.) Milosevic, 2:0 (29.) Halici, 2:1 (44.) Hassan, 3:1 (45.) Aslan, 4:1 (89.) Savic, 4:2 (90.) Zapletal
Karten: Halici (66., Gelbe Karte Kritik), Milosevic (33., Gelbe Karte Unsportl.)Lauber (90., Gelbe Karte Kritik)
Lanzendorf: Nemetz, Nalpantjoglou (63. Pelic), Sara, Gündüz, Halici, Aslan (85. Ernst), Savic, Marinkovic, Milosevic (69. Jusic), Krzanovic, Scheidl (HZ. Zöhl)
Laxenburg: Yildirim (63. Dully), Przala (72. Jawari), Tazreiter (55. Zapletal), Weiss, Gruber, Hassan (72. Kamali), Leitner, Strauß, Lukas, Bjelovuk, Lauber
33 Zuschauer, Schiedsrichter: Kadrija Dajic