Starke zweite Hälfte bringt SVM den Sieg

Mitterndorf - Brunn II 4:1. Nach dem etwas enttäuschenden 1:1 gegen Laxenburg hoffte Mitterndorf-Trainer Manfred Kusch im Heimspiel gegen Brunn II, einen Tag vor dem Nationalfeiertag wieder auf einen Dreier. Die Gäste aus Brunn machten es dem SVM aber nicht leicht, waren nach Umschaltsituationen brandgefährlich und trafen nach fünf Minuten in Person von Leon Hohlbaum, per sehenswertem Freistoß zum 1:0. Tormann David Glitia machte dabei einen etwas unglücklichen Eindruck, als er im Vorfeld die Mauer stellte. Die Mitterndorfer ließen aber nicht locker und Andreas Bohmann traf kurz vor der Pause nach schöner Einzelaktion von der Seite zum 1:1-Ausgleich.

„Haben Mentalität bewiesen“

Nach der Pause machten die Mitterndorfer da weiter, wo sie in den ersten 45 Minuten aufgehört haben. Neun Minuten nach Wiederbeginn bediente Matthias Mottl Nico Kusch, der wiederrum sehenswert per Außenrist zum 2:1 traf. Danach verwalteten die Hausherren den Vorsprung nicht – im Gegenteil – sie bauten ihn aus. Mottl tanzte nach 73 Minuten zwei Brunner Verteidiger aus und stellte auf 3:1. Nur fünf Minuten später war es wieder Mottl der per schönem Lupfer über den Tormann den 4:1-Endpunkt der Partie setzte.

„Ich bin sehr zufrieden. Brunn ist eine bärenstarke Mannschaft. Wir haben gewusst, dass wir alles geben müssen und haben Mentalität gezeigt. Wir waren wieder effektiv vor dem Tor“, konnte SVM-Trainer Manfred Kusch zufrieden sein.

25.10.2023 19:30

Statistik:

MITTERNDORF - BRUNN / GEB. II 4:1 (1:1).

Torfolge: 0:1 (5., Freistoß) Hohlbaum, 1:1 (44.) Bohmann, 2:1 (54.) Kusch, 3:1 (73.) Mottl, 4:1 (79.) Mottl.

Gelbe Karten: Bohmann (72. Foul), Oniezki (71. Foul), Mottl (61. Foul); Djordjevic (65. Unsportlichkeit), Hohlbaum (58. Foul).

Mitterndorf: Glitia; Rodinger, Mottl (86. Weber), Oniezki, Simsek (86. Ajvazaj), Kusch (86. Fischer), Bohmann, Srba, Eren (68. Leutner), Wieselthaler, Friesenbichler (78. Dürr).

Brunn / Geb. II: Wittich; Janik, Hahn (74. Kamitz), Raffael Kostenwein (74. Vogel), Tretthahn (14. Djordjevic), Felix Kostenwein, Proschek (80. Kutschera), Hohlbaum (80. Tim Heissenberger), Nils Heissenberger, Volny, Kovaricek.

115 Zuschauer, Schiedsrichter: Bojan Mihajlovic.