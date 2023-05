Neun-Tore-Thriller an Ebreichsdorf II

Moosbrunn - Ebreichsdorf II. Was für ein Spiel! In der ersten Hälfte dominierten die Ebreichsdorfer, führten klar mit 4:1. „Da hätten wir sogar noch mehr Tore machen müssen, waren klar dominant. Dann haben wir aber aufgehört Fußball zu spielen“, ärgerte sich Ebreichsdorf II-Coach Eldar Topic. Moosbrunn gelang das 2:4, Gurur Veltan sorgte für das 5:2. Doch die Hausherren kamen durch einen Roll-Treffer und durch das dritte Ögretmen-Tor noch auf 4:5 heran. In der Schlussphase kratzten die Ebreichsdorfer noch einen Ball von der Linie. „Wenn du Pech hast geht die Partie sogar noch 5:5 aus“, resümierte Topic.

Statistik:

Moosbrunn - Ebreichsdorf KM II 4:5 (1:4)

Torfolge: 0:1 (10.) Özdemir, 0:2 (18.) Sistek, 0:3 (29.) Özdemir, 1:3 (36.) Ögretmen, 1:4 (42.) Catic, 2:4 (76.) Ögretmen, 2:5 (78.) Veltan, 3:5 (80.) Roll, 4:5 (87.) Ögretmen

Karten:

Moosbrunn: Kruckenfellner, Ögretmen, Jugl, Vanatka, Rassl (23. Sen), Preisinger, Sari, Horak Patrick (71. Roll), Poslanovic, Sert, Horak Florian

Ebreichsdorf KM II: Dvorak, Bertha, Niehrig, Sistek (70. Nitzky), Keinrath, Özdemir, Veltan, Catic, Bahcivan (61. Supper), Walia, Geveze (HZ. Moser)

50 Zuschauer, Schiedsrichter: Benjamin Kögler