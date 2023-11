Achau stoppt Münchendorfer Lok

Münchendorf - Achau 0:2. „Wir sind noch nicht bei 100 Prozent, schauen von Spiel zu Spiel“, erklärte Münchendorfs Coach Robert Florl noch vor der Partie. Vier Siege in Folge hatte der SC gefeiert, gegen den SC Achau kam die Lok aber nun zum Stillstand. „Mir ist das Ergebnis eigentlich noch zu knapp ausgefallen“, so Achaus Trainer Lukas Kunzl. Denn insgesamt hatte der Achauer Coach alleine für die ersten 30 Minuten fünf Großchancen auf der Liste. Fabian Stangl kam nach einem Querpass von Tobias Sostek zu spät. Ein Tahery-Alleingang wurde von Münchendorfs Keeper entzaubert, danach verpasste ein Fernschuss von Stefan Frank knapp das Ziel. Kurz vor der Pause durften die Gäste aber doch noch jubeln: Nach einer Ecke legte Stefan Frank auf Stefan Steiner und der zog halbvolley ins Kreuzeck ab.

Joker Krumpel macht Deckel auf Partie

Nach dem Seitenwechsel hing wiederum das 2:0 in der Luft. Stefan Wagner, Tobias Sostek in einer Doppel-Möglichkeit und Parviz Tahery verpassten aber beste Möglichkeiten. Doch nach einer Traumaktion über mehrere Stationen machte sich Vincent Krumpel alleine auf den Weg - das 2:0. Münchendorf konnte jetzt nicht mehr nachsetzen, Achau spielte die Begegnung sauber über die Zeit. „Ich hätte für Münchendorf nur Halbchancen gesehen, sie sind eigentlich nur mit Standards gefährlich geworden. Es war ein verdienter Sieg für uns“, so Kunzl.

01.11.2023 16:00

Statistik:

MÜNCHENDORF - ACHAU 0:2 (0:1).

Torfolge: 0:1 (43.) Steiner, 0:2 (66.) Krumpel.

Gelbe Karten: Avramovic (89. Unsportlichkeit); Weinhofer (88. Kritik), Krumpel (85. Unsportlichkeit), Kunzl (88. Kritik), Steiner (28. Foul), Florian Sostek (90+2. Unsportlichkeit), Markus Sostek (90+2. Unsportlichkeit).

Münchendorf: Scheit; Radl, Turka, Avramovic, Kerschbaum, Schenk, Music, Pusic, Zierl, Sikora, Oberhammer (60. Rüdiger).

Achau: Förster; Steiner (76. Mühlbauer), Tahery (76. Filimci), Zach, Wagner (61. Krumpel), Schmickl, Markus Sostek, Frank, Tobias Sostek (54. Florian Sostek), Glasl, Stangl.

111 Zuschauer, Schiedsrichter: Levan Emnadze.