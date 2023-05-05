Münchendorf - Laxenburg 1:3 (0:2)
05.05.2023 19:00
Statistik:
Münchendorf - Laxenburg 1:3 (0:2)
Torfolge: 0:1 (16.) Gruber, 0:2 (27., Elfmeter) Yildirim, 1:2 (47., Elfmeter) Winkler, 1:3 (70.) Hassan
Karten: Radl (68., Gelbe Karte Foul)Jawari (90+1., Gelb/Rote Karte Unsportl.), Jawari (86., Gelbe Karte Foul), Lukas (81., Gelbe Karte Unsportl.), Hassan (67., Gelbe Karte Unsportl.), Yildirim (43., Gelbe Karte Foul)
Münchendorf: Zierl, Cichra, Marzini (HZ. Kilian), Scheit, Kirschenhofer (84. Holzer), Winkler Patrick, Filek, Schweinberger, Bruckner (71. Goge), Radl, Österreicher
Laxenburg: Dully (62. Jawari), Strauß, Yildirim, Tazreiter, Ezekiel, Przala, Lauber, Gruber, Hassan (75. Kamali), Lukas, Weiss
150 Zuschauer, Schiedsrichter: Franz Schuster