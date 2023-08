Hausherren holen Remis in Schlussphase

Hinterbrühl/Gießhübl 1:1. „Das war heute keine Wohlfühlatmosphäre am Platz. Das Spiel war hektisch und wir nicht gut“, so der Sportliche Leiter der SG Hinterbrühl/Gießhübl Benjamin Avanessian. In einer zerfahrenen Partie fehlten über weite Strecken die Möglichkeiten, geboten wurden Zweikampf und harte Szenen. Die beste Chance der Hausherren war ein Hülsmann-Versuch in der Anfangsphase. „Leider haben wir darüber hinaus keine effektiven Möglichkeiten gehabt.“

Blitz-Tor nach der Pause

Und Siebenhirten? Die Wiener trafen durch Sarközi gleich nach Wiederbeginn, schrammten mit einem Stangenschuss später nur hauchdünn an einem weiteren Treffer vorbei. „Siebenhirten hat sich immer wieder benachteiligt gefühlt und sich am Ende zum Glück selbst geschwächt“, so Avanessian. So glückte dem Gastgeber kurz vor dem Ende nach einem Feiel-Durchbruch durch Philip Hohlagschwandtner der Ausgleich. „Das Remis geht für mich in Ordnung. Schade, dass wir heute unsere Leistung nicht abrufen konnten.“

27.08.2023 19:30

Statistik:

SG Hinterbrühl / Gießhübl - Siebenhirten / Wien 1:1 (0:0).

Torfolge: 0:1 (46.) Sarközi, 1:1 (82.) Hohlagschwandtner.

Gelbe Karten: Stossier (21. Kritik); Haziri (51. Kritik), Sujer (55. Unsportlichkeit), Quinz (70. Kritik), Ezeh (65. Unsportlichkeit), Ahmed Matan (63. Foul), Sarközi (79. Foul), Hauser (11. Foul).

SG Hinterbrühl / Gießhübl: Koczi; Hülsmann, Hans Peter Ernstberger, Hohlagschwandtner, Mathias Theuerer (83. Thomas Theuerer), Martin Ernstberger, Stossier, Dietz (71. Feiel), Leger (83. Karall), Akbari (36. Zaunstöck), Biegler.

Siebenhirten / Wien: Bauer; Joseph (77. Afzali), Jahn, Sujer, Ahmed Matan, Haziri, Ezeh, Sarközi, Zafari, Baglan, Hauser.

73 Zuschauer, Schiedsrichter: Mustafa Kölemen.