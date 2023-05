Brunn kontert Hausherren aus

Hinterbrühl/Gießhübl - Brunn II 0:3. Die SG Hinterbrühl/Gießhübl war von Beginn weg im Vorwärtsgang. Die Hausherren hatten das Heft in der Hand, gingen aber mit ihren Chancen zu verschwenderisch um. So hatte Florian Wirth schon in der ersten Halbzeit das 1:0 für den Gastgeber auf den Beinen, doch der aktive Offensiv-Motor der SG brachte die Kugel nicht im Tor unter. Mit der Fortdauer der Partie wurden auch die Gäste immer frecher, doch hier war stets bei SG-Keeper Marc Koczi Endstation.

Lorinson bringt Brunn auf Siegerstraße

Nach dem Seitenwechsel durften aber die Gäste nach einem Lorinson-Abschluss jubeln. Die richtige Antwort der Hausherren verpuffte: Philip Hohlagschwandtner setzte die Kugel knapp neben das Gehäuse. Die Hausherren tauchten jetzt immer wieder vor dem Brunner Gehäuse auf, doch vor allem Wirth hatte sein Visier zu ungenau eingestellt. So erlöste Alexander Proschek mit einem Doppelpack seine Farben. „Wir haben uns heute selbst geschlagen. Wir haben fünf Top-Chancen liegen gelassen. So kann man keine Punkte holen“, so der Sportliche Leiter der SG Benjamin Avanessian.

05.05.2023 19:30

Statistik:

SG Hinterbrühl / Gießhübl - Brunn / Geb. II 0:3 (0:0)

Torfolge: 0:1 (53.) Lorinson, 0:2 (82.) Proschek, 0:3 (90+3., Elfmeter) Proschek

Karten: Avanessian (70., Gelbe Karte Unsportl.), Ernstberger (35., Gelbe Karte Foul), Theuerer (35., Gelbe Karte Unsportl.), Koczi (80., Gelbe Karte Kritik), Zaunstöck (43., Gelbe Karte Unsportl.), Koczi (90+2., Gelb/Rote Karte Unsportl.), Stossier (53., Gelbe Karte Kritik)Kostenwein (83., Gelbe Karte Foul), Kostenwein (86., Gelbe Karte Unsportl.)

SG Hinterbrühl / Gießhübl: Koczi, Avanessian (73. Theuerer), Zaunstöck, Ernstberger Martin (85. Holzer), Stossier, Ernstberger Hans Peter, Biegler, Wirth, Feiel (73. Schierer), Hohlagschwandtner, Akbari (64. Leger)

Brunn / Geb. II: Kostenwein Raffael, Aigner, Wittich, Fönyedi (86. Neuhold), Kostenwein Felix, Kovaricek (66. Volny), Janik, Tretthahn (86. Kutschera), Wieselthaler, Oposich (74. Proschek), Lorinson

50 Zuschauer, Schiedsrichter: Giorgi Bidzinahsvili