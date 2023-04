Eichkogel löst die Pflichtaufgabe

Hinterbrühl/Gießhübl - Eichkogel 1:4. „Leider konnten wir heute nicht mit der besten Formation spielen. Dazu mussten wir natürlich gegen eine sehr gute Mannschaft antreten“, so der Sportliche Leiter der SG Benjamin Avanessian. Und dennoch fanden die Hausherren die erste Möglichkeit vor, ein Kopfball von Martin Ernstberger klatschte aber nur an die Latte. Kurz danach herrschte wieder Alarm im Strafraum der Gäste, doch auch Thomas Theuerer vergab eine gute Einschuss-Möglichkeit. Kurz darauf verletzte sich Theuerer schwer am Knöchel. Eichkogel nutzte dieses Einteilungs-Vakuum und schlug durch den eisktalten Andre Konrad zwei Mal zu.

SG nutzt Chancen nicht

Kurz nach der Pause war es Matteo Wiederkom der für den ASK alles klar machte. „Nach diesem Gegentor war es entschieden, obwohl uns die Anfangsminuten auch in dieser Halbzeit gehörten“, so Avanessian. Martin Ernstberger glückte noch der Ehrentreffer, ehe Konrad den Einstand von 4:1 fixierte,

25.04.2023 19:30

Statistik:

SG Hinterbrühl / Gießhübl - Eichkogel 1:4 (0:2)

Torfolge: 0:1 (22.) Konrad, 0:2 (27.) Konrad, 0:3 (57.) Wiederkom, 1:3 (69.) Ernstberger, 1:4 (90+2.) Konrad

Karten: Engel (63., Gelbe Karte Unsportl.), Konrad (90+1., Gelbe Karte Foul), Wiederkom (62., Gelbe Karte Foul), Blau (67., Gelbe Karte Foul)

SG Hinterbrühl / Gießhübl: Avanessian, Akbari (78. Smrha), Schierer (78. Holzer), Feiel (78. Thonhauser), Theuerer Thomas (20. Leger), Theuerer Mathias, Koczi, Zaunstöck, Ernstberger Martin, Ernstberger Hans Peter, Wirth

Eichkogel: Music (66. Dörr), Konrad Christoph, Konrad Andre, Blau (76. Geosits), Seidl, Wiederkom (85. Coban), Huber, Riedmann (66. Wagner), Engel (76. Schwarz), Koller, Belik

90 Zuschauer, Schiedsrichter: Tomislav Ivankovic