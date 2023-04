Kautz-Elf holt sich den Derby-Sieg

Werbung

Hinterbrühl - Mödling 3:0. Die SG Hinterbrühl/Gießhübl holt sich den ersten Dreier in der Rückrunde. „Das war ein hochverdienter Sieg, der auch deutlich höher ausfallen hätten können. Wenn die Partie 7:0 ausgeht, darf sich auch keiner beschweren“, erklärt der Sportliche Leiter der SG Benjamin Avanessian. Die Hausherren hatten von Beginn an mehr von der Partie , bissen sich aber vor allem beim VfB-Keeper Cihan Öntürk die Zähne aus. „Er hat eine Super-Leistung gebracht. Da waren sicher acht Hunderter dabei, die er zu nicht gemacht hat“, so VfB-Coach Mahmut Memis.

Denkbar unglücklich fiel dann doch das 1:0 für die Hausherren. Einen scharfen Stanglpass konnte Mohammad Yasir Rostaie nur ins eigene Tor ablenken. Nach dem Seitenwechsel legte Philip Hohlagschwandtner seine zwei Meisterschaftsdebüt-Treffer nach. „Da war es wirklich eine ganz eindeutige Sache für uns“, so Avananessian, der lediglich die Chancenauswertung bemängelte.

Für den VfB-Coach Mahmut Memis zeigt die Leistungskurve nach oben. „Es fehlen noch immer ein paar Spieler, aber es war schon jetzt eine deutliche Leistungssteigerung bemerkbar.“

31.03.2023 19:30

Tore: Heim Philip Hohlagschwandtner (58.), Heim Philip Hohlagschwandtner (72.), Gast Mohammad Yasir Rostaie (31., Eigentor)

SG Hinterbrühl / Gießhübl: Marc Koczi, Fabio Zaunstöck, Markus Stossier, Thomas Theuerer, Michael Schierer, Ramin Akbari, Florian Wirth, Martin Ernstberger, Sebastian Feiel, Philip Hohlagschwandtner, Hans Peter Ernstberger, Maximilian Thonhauser, Fadi Al Dikr, Mathias Theuerer, Julius Leger, Michael Biegler, Mathias Theuerer (66. statt Thomas Theuerer), Fadi Al Dikr (76. statt Florian Wirth), Maximilian Thonhauser (88. statt Michael Schierer)

Mödling VfB: Cihan Öntürk, Eduard Abramov, Mohammad Yasir Rostaie, Ensar Kacamak, Seckin Seyfi, Sajad Hashemi, Alperen Akbas, Kevin Rusin, Niklas Pappenreiter, Mohammad Riza Jafari, Mert Can Kizmaz, Kenan Savasman, Yavuz Akdogan, Kerim Pürtük, Adan Yuusuf, Mehmed Korkmaz, Yavuz Akdogan (HZ. statt Seckin Seyfi), Kenan Savasman (58. statt Kevin Rusin), Kerim Pürtük (66. statt Ensar Kacamak), Mehmed Korkmaz (79. statt Niklas Pappenreiter)

Karten: