Das Warten hat ein Ende

Brunns Damen holten in der abgelaufenen Saison endlich wieder einen Titel in den Bezirk. Für die männlichen Kollegen bleibt es verhext. Achau hatte Mitte Juni schon eineinhalb Hände am Meisterteller der 2. Klasse Ost-Mitte. Doch die Schale flutschte im letzten Moment aus den Fingern. Das Warten geht also weiter. Über acht Jahre ist es mittlerweile her, dass ein Herren-Fußballteam aus dem Bezirk eine Meisterschaft für sich entschied. 2015 ließen Breitenfurt, Kaltenleutgeben und Vösendorf die Korken knallen. Seitdem blieb der Meistersekt im Kühlschrank.

Im Juni 2024 hat das lange Warten auf einen Meistertitel ein Ende. Alles andere wäre eine mittelgroße Sensation. In der 2. Klasse Ost-Mitte ist für Achau, Eichkogel und Co. kein ernsthafter Titelkonkurrent außerhalb der Bezirksgrenzen in Sicht und auch in der 1. Klasse Ost haben die Klubs aus dem Bezirk gute Karten. Vorjahres-Vize Breitenfurt verstärkte sich gezielt, ist am Papier noch stärker und daher der große Favorit. Als einer der ersten Herausforderer gilt Wienerwald.