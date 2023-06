Ein schweres Erbe

Der Titel war so nahe, der Druck groß — und die folgende Enttäuschung niederschmetternd. Achau erlitt das Dortmund-Trauma, hatte den Titel in der eigenen Hand und verlor am letzten Spieltag.

Dass Michael Gössinger unabhängig vom Ausgang nicht mehr Trainer sein würde, war im Vorfeld klar. Für Stabilität hat das in der entscheidenden Phase definitiv nicht gesorgt.

So geht es für Neo-Coach Christian Pürer nun darum, eben wieder für jene Stabilität zu sorgen, die Achau über einen Großteil der Saison ausgezeichnet hat. Leicht wird es für Pürer aber nicht. Denn nach dem vergebenen Titel bedarf es bei Achau nicht nur eines Trainers, sondern auch eines Psychologen, der das Trauma aus den Köpfen bekommt, die Mannschaft nach dem Schock wieder befreit aufspielen lässt. Und das kann dauern. Pürer tritt dadurch ein denkbar schweres Erbe an.