Es geht wieder los

Am Wochenende werden die niederösterreichischen Fußballplätze gestürmt: Das runde Leder kehrt wieder ein.

Welche Ligen sind aus Bezirkssicht besonders spannend? Brunn kann in der 2. Landesliga hinter dem Führungsduo ohne Druck in die Rückrunde starten. Der Dritte will da sein, falls die beiden patzen.

Eine Etage tiefer plagen sich Guntramsdorf und Kaltenleutgeben mit ganz anderen Gedanken: Abstiegskampf! Während Schlusslicht Guntramsdorf ein Wunder braucht, schaut auch die Lage beim Vorletzten trist aus. Die Vorbereitung war zum Vergessen.

Ganz spannend ist es in der 2. Klasse Ost/Mitte, wo Achau zwar die besten Karten hat, mit Eichkogel und Siebenhirten gleich fünf Teams auf Fehler lauern.

In der Frauen Gebietsliga will Brunn den Coup holen – Laxenburg lauert dicht dahinter.

Keine Nachrichten aus 2. Klasse Ost-Mitte mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden