Gefährliches Aus

Im nächsten Jahr wird Ebreichsdorf in der 2. Landesliga Ost spielen. Spieler aus dem eigenen Nachwuchs dafür auszubilden? Fast ein Ding der Unmöglichkeit. Deswegen schmerzt es vor allem aus langfristiger Sicht, dass sich Ebreichsdorf dazu entschied,die 1b aufzulassen. Klar: Zwei Mannschaften zu führen ist sowohl ein organisatorischer als auch ein personeller Aufwand.

Doch jungen Spielern konnte in der zweiten Mannschaft ein schneller Einstieg in den Kampfmannschaftsfußball gewährt werden. Vielen talentierten Spielern wird nach dem Aus der 1b ein behutsamer Übergang in den Männerfußball verwehrt. So bildet Ebreichsdorf zwar aus, wird aber viele Spieler an die umliegenden Vereine verlieren. Davon profitieren zwar die anderen Clubs — Ebreichsdorf selbst aber nicht wirklich. Mit Traiskirchen hat Ebreichsdorf den besten Nachwuchs im Bezirk.

Die Motivation in der Nachwuchsarbeit wird wohl darunter leiden, wenn die „Eigenen“ kein Leiberl haben.