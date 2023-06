Triumph für Zwölfaxing

Elf Frühjahrssiege machen's möglich: Zwölfaxing überholt in der letzten Runde noch Achau und schnappt sich den Meistertitel in der 2 Klasse Ost-Mitte. Dabei lag der Klub im Herbst noch auf Rang fünf – mit immerhin schon sechs Zählern Rückstand auf den Spitzenreiter. Doch Zwölfaxing fühlte sich in der Jägerrolle pudelwohl. Und behielt die Nerven.

Gegen Mitterndorf fuhren die Schützlinge von Bernd Kovacs einen souveränen 4:0-Sieg ein. Im Parallelspiel leistete Moosbrunn Schützenhilfe, stellte den Achauern ein Bein – und ebnete den Weg zur Last-Minute-Meisterparty. Das unverhoffte Meisterbier mundet noch besser. Allzulange feiern wird man in Zwölfaxing aber nicht. Durch den spät fixierten Titel konnte man nicht gezielt für die 1. Klasse planen.

Jetzt müssen eben die Transfers doppelt gut (und doppelt schnell) sitzen. Aber wer am Platz bis zur letzten Runde die Nerven im Zaum hat, den wird auch die Nachspielzeit in der Übertrittsperiode nicht aus der Bahn werfen.