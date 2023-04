Lax wartet weiter auf ersten Sieg

Werbung

Laxenburg - Eichkogel 1:2. Der UFC Laxenburg wartet weiter auf einen Sieg in der Rückrunde. "Leider haben wir uns heute die Tore selbst geschossen und dennoch: Die drei Punkte für Eichkogel gehen in Ordnung", so Laxenburgs Trainer Edis Hodzic. Dabei hatte der Gastgeber die Partie in der Anfangsphase unter Kontrolle, doch nach eine Verletzung von Aleksandar Radoicic und der damit verbundene Ballverlust läutete die Niederlage ein. Denn die Hausherren leisteten sich bald wieder einen individuellen Fehler und Eichkogel schlug durch Kevin Seidl zum zweiten Mal kaltblütig zu.

Zweimal klatschte der Ball ans Aluminium

Nach dem Seitenwechsel tauchte Laxenburger zwar immer öfter vor dem Gäste-Gehäuse auf, doch sowohl Badri Hassan als auch Christian Gruber trafen nur Aluminium. Auf der anderen Seite brauchte es aber auch alle Künste von Keeper Daniel Weiss um den Rückstand auf 0:2 einzuzementieren. Hassan brachte dann endlich Bewegung auf die Anzeigetafel, aber letztlich brachte Eichkogel den Sieg ungefährdet über die Zeit. "Jetzt freuen wir uns auf das Derby gegen Achau und wollen natürlich die Meisterschaft noch spannender machen", so Hodzic.

01.04.2023 14:30

Tore: Heim Badri Hassan (66.), Gast Kevin Seidl (16.), Gast Kevin Seidl (31.)

Laxenburg: Daniel Weiss, Philipp Lukas, Georg Tazreiter, Ümit Yildirim, Christian Gruber, Dominic Zapletal, Aleksandar Radoicic, Patryk Przala, Fabio Strauß, Badri Hassan, Alexander Leitner, Wolfgang Tippelt, Rene Dully, Mehmet Kamali, Stefan Lauber, Mohamad Jawari, Mohamad Jawari (HZ. statt Dominic Zapletal), Stefan Lauber (65. statt Aleksandar Radoicic), Mehmet Kamali (80. statt Georg Tazreiter)

Eichkogel: Bernhard Belik, Christoph Wiener, Moritz Huber, Matteo Wiederkom, Timur Music, Martin Koller, Rene Blau, Kevin Seidl, Christoph Konrad, Andre Konrad, Simon Engel, Matthias Buranich, Lukas Dörr, Mathias Kern, Niklas Schwarz, Niklas Riedmann, Kliton Turka, Niklas Riedmann (57. statt Christoph Wiener), Kliton Turka (57. statt Matteo Wiederkom), Lukas Dörr (90. statt Kevin Seidl)

Karten: Patryk Przala (76. Gelb Foul), Philipp Lukas (85. Gelb Unsportl.), Stefan Lauber (85. Gelb Unsportl.), Mohamad Jawari (90. Gelb Foul), Christoph Wiener (11. Gelb Foul), Kevin Seidl (26. Gelb Unsportl.), Rene Blau (35. Gelb Unsportl.), Martin Koller (85. Gelb Unsportl.), Moritz Huber (85. Gelb Kritik), Lukas Dörr (90. Gelb Unsportl.)