„Lax“ ärgert den nächsten Titelaspiranten

29.04.2023 14:30

Laxenburg - Siebenhirten 2:2. „Am Ende hätten wir uns den Sieg verdient. Wir waren die bessere Mannschaft und hatten auch mehr Möglichkeiten“, erklärt Laxenburgs Coach Edis Hodzic nach der Begegnung. Dabei starteten die Gäste mit viel Schwung in die Partie, gingen programmgemäß nach einem Berisha-Versuch mit 1:0 in Führung. „Dabei hatten wir bis dahin das Match unter Kontrolle, leider ist uns aber ein technischer Fehler unterlaufen“, so Hodzic. Laxenburg zeigte sich aber unbeeindruckt und glich nach einer sehenswerten Kombination über alle Ketten durch Fabio Strauß aus.

Steinwender sorgt für den Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel versuchte Siebenhirten das Ruder herumzureißen, blieb in der Offensive zu ungenau. So war es Olaiya Ezekiel, der seine Mannschaft in Front schoss. Danach hatten Ezekiel und Ümit Yildirim Möglichkeiten auf weitere Treffer. Danadch zeigten die Wiener mehr Engagement und warfen sukzessive alles nach vorne. Nach einem Standard war es David Steinwender, der für das 2:2 auf der Anzeigetafel sorgte. Mit dem Ausgleichstreffer lag sogar das 2:3 in der Luft. „Natürlich muss man bei so einem Ergebnis bis zum Ende zittern. Aber insgesamt haben wir wieder gezeigt, dass wir mit einem Titelaspiranten zumindest mithalten können“, so Hodzic.

Statistik:

Laxenburg - Siebenhirten / Wien 2:2 (1:1)

Torfolge: 0:1 (9.) Berisha, 1:1 (29.) Strauß, 2:1 (68.) Ezekiel, 2:2 (78.) Steinwender

Karten: Lauber (90+1., Gelbe Karte Kritik), Strauß (30., Gelbe Karte Foul), Weiss (80., Gelbe Karte Kritik), Yildirim (83., Gelbe Karte Foul)Kibuuka (64., Gelbe Karte Foul)

Laxenburg: Yildirim (85. Gruber), Tazreiter, Ezekiel, Hassan (85. Jawari), Strauß, Przala, Lukas, Dully (76. Kamali), Weiss, Lauber, Zapletal (59. Bjelovuk)

Siebenhirten / Wien: Ohene-Amoako (60. Zeljkovic), Haziri (HZ. Damböck), Kreutzer, Ezeh, Steinwender, Sujer, Jahn, Bauer, Berisha, Hauser, Kibuuka

50 Zuschauer, Schiedsrichter: Faruk Komar