Leader siegt wieder

Mitterndorf - Achau 1:3. Die erste Hälfte präsentierte sich noch ausgeglichen, mit der besten Chance für die Mitterndorfer. Fabian Fischer tanzte die Achauer Abwehr aus, an der zweiten Stange kam Andreas Bohmann nur knapp zu spät. Nach der Pause fielen dann die Treffer. Parviz Tahery nutzte einen Mitterndorfer Abwehrfehler aus, stellte auf 1:0 (46.). „Ein Geschnek, wir sind in Schönheit gestorben“, ärgerte sich Mitterndorf-Coach Manfred Kusch. Auf der anderen Seite antwortete Achau ebenfalls mit einem Geschenk: Nur eine Minute später gelang Lukas Hainzl der Ausgleich. Die Gäste gingen dann nach 55 Minuten durch Markus Weinhofer wieder in Front, der einen Eckball quasi direkt verwandelte, Mitterndorf-Keeper David Glitia war aber noch dran.

„Bedeutender Dreier für uns“

„Wir hatten vier bis fünf Hunderter, wo dir den Ausgleich machen können“, knurrte Kusch. Vorbei war die Partie aber dann mit dem 3:1. Nach einem Foul verwandelte Stefan Wagner vom Punkt. „Wir waren nicht die schlechtere Mannschaft“, resümierte Kusch. Das sah sein Gegenüber anders. „Das war ein ganz bedeutender Dreier für uns. Das war besonders auch für den Kopf wichtig. Wir haben früh die Chance verpasst in Führung zu gehen. Nach dem Seitenwechsel sind wir sehr aktiv aus den Kabinen gekommen und haben letztendlich auch verdient gewonnen. Jetzt gilt es gut zu regenerieren und dann Spannung auf das nächste Top-Spiel aufzubauen“, so Achaus Trainer Michael Gössinger.

Statistik:

Mitterndorf - Achau 1:3 (0:0)

Torfolge: 0:1 (46.) Tahery, 1:1 (47.) Hainzl, 1:2 (55.) Weinhofer, 1:3 (77., Elfmeter) Wagner

Karten: Srba (77., Gelbe Karte Unsportl.), Leutner (53., Gelbe Karte Foul), Gabor (74., Gelbe Karte Foul)Wagner (72., Gelbe Karte Foul), Petkovits (50., Gelbe Karte Unsportl.), Sostek (62., Gelbe Karte Foul)

Mitterndorf: Rodinger, Glitia, Srba (80. Pospischill), Kusch, Pober (83. Eren), Hainzl, Leutner, Bohmann (89. Kadlec), Gabor, Fischer, Gretz

Achau: Stangl, Tahery, Frank Bernhard, Glasl (57. Horvath), Sostek Markus, Sostek Florian, Weinhofer (73. Schiller), Petkovits, Sostek Tobias (HZ. Wagner), Steiner (63. Frank), Tesch

60 Zuschauer, Schiedsrichter: Mario Wind