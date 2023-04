Mödling sagt Sieges-Grillparty ab

Werbung

Mödling - Moosbrunn 3:4. „Wir haben heute alles versucht. Leider hat die Kraft und die Leistung nur für 75 Minuten gereicht. Das war bitter. Ich habe die Jungs versucht anzustacheln, habe sogar eine große Grillparty in Aussicht gestellt. Aber am Ende wollte es nichts sein“, so VfB-Coach Mahmut Memis. Dabei lief es für die Bezirkshauptstädter nach dem Blitz-Eigentor von Cihan Öntürk. „Wir haben auf Konter gespielt und das hat gut geklappt“, so Memis. Erkan Genc schnürte einen Doppelpack und brachte seine Farben noch vor der Pause in Front.

Moosbrunn schlägt in letzten Minuten zu

Nach dem Seitenwechsel legte der VfB wiederum aus dem Konter das 3:1 nach. In den letzten 15 Minuten kamen die Gastgeber aber gewaltig unter Druck und kassierten in den Schlussminuten noch drei Tore. „Da waren wir zu unroutiniert. Das fehlt uns die Erfahrung“, so Memis weiter. Moosbrunns Coach Christian Windisch war hochzufrieden: „Wir hätten schon in Hälfte eins 5:0 führen müssen. Die Mödlinger hatten drei Chancen und machten drei Tore. In den letzten Minuten haben meine Jungs Vollgas gegeben. Die Mödlinger waren stehend K.O. und sind nach dem Schlusspfiff vor Erschöpfung umgefallen.“

22.04.2023 15:30

Statistik:

Mödling VfB - Moosbrunn 3:4 (2:1)

Torfolge: 0:1 (10., Eigentor) Öntürk, 1:1 (15.) Genc, 2:1 (44.) Genc, 3:1 (57.) Kastrati, 3:2 (85.) Ögretmen, 3:3 (87.) Eraslan, 3:4 (90+3.) Poslanovic

Karten: Pusic (47., Gelbe Karte Foul), Özsöz (18., Gelbe Karte Kritik)

Mödling VfB: Jafari (61. Pappenreiter), Kizmaz, Kastrati, Kacamak, Akbas, Hashemi, Kosumov (77. Sokic), Genc, Rostaie, Öntürk (88. Memis), Aydin

Moosbrunn: Avramovic, Özsöz, Poslanovic, Preisinger, Sari, Ögretmen, Rassl (18. Eraslan), Swoboda, Pusic, Vanatka, Sert

20 Zuschauer, Schiedsrichter: Hasan Bingöl