Florl bleibt weiter unbesiegt

Münchendorf - Lanzendorf 3:1. Der SC Münchendorf bleibt in der Rückrunde weiter ungeschlagen. „Wir haben heute kein schönes Spiel gesehen, aber wir haben effektiv gespielt und eine echte Mannschhaft am Feld gesehen“, so Münchendorfs Trainer Robert Florl. Dabei erwischten die Gäste einen guten Start und gingen prompt durch Bosko Marinkovic in Führung. „Da ist der Ball unglücklich versprungen“, so Florl. Die Hausherren rissen aber das Ruder herum, Martin Kilian schnürte einen Doppelpack.

Winkler verwandelte zweiten Elfer

Nach dem Seitenwechsel war die Partie von vielen Zweikämpfen geprägt. „Lanzendorf ist keine schlechte Mannschaft.Wir haben aber eine sehr gute Einstellung an den Tag gelegt“, so Florl. Die Vorentscheidung fiel kurz nach der Pause als Patrick Winkler das 3:1 per Penalty fixierte. Dabei brauchte Winkler aber zwei Versuche. „Beim Elfer-Nachschuss hat die Verteidigung nochmals einen Elfer produziert.“