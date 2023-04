Florl mit großem Wurf

Werbung

Münchendorf - Siebenhirten 3:2. Der SC Münchendorf feiert einen überraschenden 3:2-Sieg gegen den SC Siebenhirten. "Wir wären vor der Saison auch mit einem Punkt aus zwei Spielen zufrieden gewesen. Jetzt haben wir vier", freut sich Coach Robert Florl. Dabei war es gegen den SC Siebhirten eine echte Energie-Leistung. Denn: Die Hausherren gingen ersatzgeschwächt in die Partie und mussten dann auch noch den progammgemäßen 0:1-Gegentreffer durch Muadh Berisha einstecken. Doch die Gäste machten den Sack nicht zu, im Gegenteil: Martin Kilian setzte sich gegen vier Wiener durch und scorte zum Ausgleich. Während der SC Siebenhirten noch das 1:1 verdaute, gewann Münchendorf einen Pressball im Mittelfeld und schlug durch Martin Österreicher gleich nochmals zu.

Ausgleich erfolgte kurz vor der Pause

Mit dem Pausenpfiff holte sich Siebenhirten durch das 2:2 von Ole Kreutzer in die Begegnung zurück. "Ich habe zur Pause dann doch etwas lauter einige Ungereimtheiten ansprechen müssen. Die Mannschaft hat das gut verarbeitet und in der zweiten Hälfte tadellos gespielt."

Der SC Münchendorf kämpfte und rackerte, Siebenhirten wurde minütlich stärker. Jetzt stellten sich auch Chancen für die Gäste aus, die allesamt ausgelassen wurden. So schlug der Gastgeber in den Schlussminuten zu. Bei einem Entlastungsangriff kämpfte sich Jakob Schweinberger in den Strafraum, wurde unnötig hart attackiert und erhielt den gerechtfertigten Strafstoß. Patrick Winkler behielt die Nerven und sicherte den 3:2-Sieg. "Am Ende war der Sieg glücklich, wir hätten auch den Punkt gerne genommen. Aber die Mannschaft hat unglaubliche Moral bewiesen und den Sieg erkämpft."

02.04.2023 18:00

Tore: Heim Martin Kilian (14.), Heim Patrick Winkler (94., Elfmeter), Heim Martin Österreicher (20.), Gast Muadh Berisha (9.), Gast Ole Kreutzer (44.)

Münchendorf: Roman Scheit, Philip Cichra, Martin Österreicher, Jakob Schweinberger, Konstantin Filek, Martin Kilian, Markus Kirschenhofer, Rudolf Zierl, Lukas Radl, Christopher Bruckner, Patrick Winkler, Thomas Berta, Lukas Marzini, Fabian Holzer, Aykut Aktas, Sebastian Hendl, Atalay Aykanat, Fabian Holzer (74. statt Martin Österreicher), Sebastian Hendl (80. statt Konstantin Filek)

Siebenhirten / Wien: Mathias Bauer, Manuel Jahn, Madar Ahmed Matan, Clemens Hauser, Marco Sarközi, Clemens Sujer, Alireza Zafari, Ole Kreutzer, David Kibuuka, Muadh Berisha, Tochukwu Ezeh, Samuel Ohene-Amoako, David Steinwender, Fabien Damböck, Fabien Damböck (61. statt Marco Sarközi), David Steinwender (80. statt Alireza Zafari)

Karten: Martin Kilian (42. Gelb Foul), Jakob Schweinberger (65. Gelb Unsportl.), Clemens Sujer (40. Gelb Kritik), Alireza Zafari (65. Gelb Unsportl.), Tochukwu Ezeh (74. Gelb Unsportl.)