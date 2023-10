Slapstick-Gegentore leiten bittere Heimpleite ein

Perchtoldsdorf II - Siebenhirten / Wien 1:3: Das Spiel bestand aus Großchancen auf beiden Seiten und Slapstick-Toren. Es war eine Mischung aus Unvermögen und Pech, die den Perchtoldsdorfern die Niederlage einbrachte, vor allem in der Offensive wurden einige gute Möglichkeiten ausgelassen. „Abgesehen davon, dass wir uns eigentlich alle drei Gegentore selbst geschossen haben, war unsere Leistung heute nicht schlecht. Wir hätten uns eigentlich mindestens ein Unentschieden verdient gehabt, doch leider haben wir viele Chancen ausgelassen und bei den Gegentoren nicht gut ausgesehen,“ trauert Perchtoldsdorf II Trainer Patrick Michel der Partie nach, in der durchaus mehr drinnen gewesen wäre.

Slapstick-Eigentor leitet Heimniederlage ein

Viel schlimmer hätte man eigentlich nicht in Rückstand geraten können. Nachdem sich der Siebenhirtener David Kibuuka auf dem Flügel durchtankte und zum Abschluss kam, wehrte der Perchtoldsdorfer Schlussmann den Ball zur Mitte ab. Die zwei Verteidiger standen sich beim Klärungsversuch selbst im Weg und bugsierten den Ball unglücklich ins eigene Tor. Doch von diesem Horror-Gegentor konnten sich die Hausherren überraschend schnell erholen. Prompt nach dem Anstoß kombinierten sie sich nach vorne. Plötzlich hatte Fabian Frantl nur noch den Torwart vor sich und netzte zum Ausgleich ein. Im zweiten Spielabschnitt ließ Perchtoldsdorf II einige Großchancen aus. Mal scheiterte man am gegnerischen Schlussmann, ein anderes Mal an sich selbst. Dieser Nachmittag sollte für die Perchtoldsdorfer noch unangenehmer werden. In der 74. Minute bekam Siebenhirten einen gut 30 Meter vom Tor entfernten Freistoß zugesprochen. Die Mauer stand so unglücklich, dass Samet Haziri den Ball ohne Probleme an dieser vorbei ins Tor drehen konnte, da war selbst der Keeper machtlos. In den folgenden Minuten warf Perchtoldsdorf alles nach vorne, um erneut zum Ausgleich zu kommen. Doch wie so häufig an diesem Tag sollte es einfach nicht sein. Die negative Krönung gab es in der Nachspielzeit, als ein missglückter Abschlag des heimischen Schlussmannes direkt vor den Füßen des Gegners landete. Dieser musste nur noch einschieben. Am Ende nahm Siebenhirten etwas glücklich die drei Punkte mit, doch wer die Tore nicht macht, bekommt sie eben.

Statistik:

PERCHTOLDSDORF II - SIEBENHIRTEN / WIEN 1:3 (1:1).

Torfolge: 0:1 (36.) Kibuuka, 1:1 (37.) Frantl, 1:2 (74., Freistoß) Haziri, 1:3 (90.) Baglan.

Perchtoldsdorf II: Karpierz; Kammerer, Martinz, Sebastian Reitbauer (62. Omar Osman), Haberl, Julian Reitbauer (62. Friedrich), Wappel, Frantl, Heigl (75. Milkovic), Nussbaum (81. Agai), Besnik (75. Palan).

Siebenhirten / Wien: Bauer; Ezeh, Sujer (39. Jahn), Zafari, Baglan, Kristo, Keita, Haziri (90. Raileanu), Kibuuka (64. Zeljkovic), Hauser, Kreutzer.

50 Zuschauer, Schiedsrichter: Muhamet Barmaksiz.