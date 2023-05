Achau hat es weiter in der eigenen Hand

Eichkogel - Ebergassing, Freitag, 18 Uhr.

Der Titelkampf wird nach der Pleite gegen Achau schwierig. Eichkogel-Trainer Patrick Michel konzentriert sich auf den kommenden Gegner: „Ich spreche ungern von einem Pflichtsieg. Mit gutem Spielverlauf darf es aber keine Zweifel geben.“

Mitterndorf mit Kantersieg im Rücken

Mitterndorf - Brunn II, Freitag, 19 Uhr.

Siege gegen Ebreichsdorf II und Hinterbrühl/Gießhübl. Für Brunn II-Trainer Clemens Haselgruber verlief alles nach Wunsch: „Wir wollen die gute englische Woche bestätigen. Einfach wird es aber nicht.“ Denn die Mitterndorfer kommen mit einem 10:0-Sieg über Ebergassing im Gepäck. „Wir wollen uns von dem Ergebnis nicht blenden lassen“, stellt Mitterndorf-Trainer Manfred Kusch klar.

Pflichtaufgabe für Ebreichsdorf II

Ebreichsdorf II - Münchendorf, Samstag, 18 Uhr.

Für Titelkandidat Ebreichsdorf II wartet mit Münchendorf ein scheinbar leichtes Los. „Das ist eine Pflichtaufgabe. Wir müssen sowieso jeden schlagen, wenn wir ganz vorne landen wollen“, macht Ebreichsdorf II-Trainer Eldar Topic deutlich.

Mödling mit neuem Trainer

Achau - Mödling, Samstag, 16.30 Uhr. Leader Achau hat das Meisterrennen weiter in der eigenen Hand. Für die Mödlinger setzte es zuletzt zwei Klatschen. Mit Neo-Coach Denis Hamzic soll das Hobbytruppen-Flair bei Mödling aber der Vergangenheit angehören.

Laxenburg im direkten Duell die Nase vorne

Laxenburg - Moosbrunn, Samstag, 14.30 Uhr.

Die Moosbrunner möchten sich für die knappe 0:1-Heimniederlage in der Hinrunde revanchieren. In der Bilanz hat Laxenburg die Nase vorne. In 23 Aufeinandertreffen fuhr die Mannschaft aus dem Bezirk Mödling 13 Siege ein. Sieben Mal durften die Moosbrunner jubeln.

Aus Fehlern lernen

Hinterbrühl/Gießhübl - Siebenhirten, Samstag, 19.30 Uhr.

Gegen Ebreichsdorf II setzte es für Siebenhirten und Trainer Wolfgang Quinz eine Niederlage. Aus der will Quinz lernen, um gegen Hinterbrühl/Gießhübl zu bestehen: „Unberechenbar. Wir müssen gefährlicher als gegen Ebreichsdorf sein.“

Im Derby vor Pflichtsieg

Zwölfaxing - Lanzendorf, Sonntag, 13 Uhr.

Im Bezirksderby stehen die Flamingos vor einem Pflichtsieg gegen den Tabellennachzügler, aber Spielertrainer Bernd Kovacs warnt: „Lanzendorf hat in der Rückrunde einige Punkte geholt. Wir müssen die richtige Einstellung haben und Vollgas geben.“ Auf der anderen Seite fiebert Spielertrainer Daniel Pelic dem Duell entgegen: „Zwölfaxing ist ein anderes Kaliber, aber wir werden uns anders präsentieren, als im Hinspiel. Wir freuen uns auf dieses Derby.“