Auf Abschiedstournee

Lanzendorf - Laxenburg, Mittwoch, 19.30 Uhr. „Es wird ein Spiel auf Augenhöhe“, werden dem Lanzendorfer Spielertrainer Daniel Pelic gegen Laxenburg wieder mehr Spieler zur Verfügung stehen, als es zuletzt in Zwölfaxing der Fall war. „Wir haben jetzt einen Lauf und wollen den auch fortsetzen“, so Laxenburgs Coach Edis Hodzic. In den letzten vier Spielen holte der Verein zehn Punkte. Dominic Zapletal wurde gegen Moosbrunn geschont, er könnte wieder zum Einsatz kommen.

Beim Spieltermin kommt Freude auf

Siebenhirten - Mitterndorf, Donnerstag, 13 Uhr. Das Spiel der Mitterndorfer gegen Brunn II fiel am Wochenende ins Wasser. In Siebenhirten besteht für die Kusch-Elf schon wieder die nächste Chance auf Punkte. Trainer Wolfgang Quinz freut der Spieltermin: „Mit meinem Gegenüber konnten wir uns den Feiertag als Spieltermin einigen. Sie waren auch froh. So ist das lange Wochenende frei.“

Münchendorf will Negativserie beenden

Münchendorf - Hinterbrühl/Gießhübl, Freitag, 19 Uhr. Die SG Hinterbrühl/Gießhübl zeigte sich gegen den SC Siebenhirten gut in Schuss. Trotz Ausfallsorgie konnte dem Titelaspiranten ein Punkt abgeknöpft werden. Jetzt rücken Martin und Hans Peter Ernstberger wieder in den Kader, auch Philip Hohlagschwandnter ist zurück, Mathias Theuerer und Marc Koczi sind ebenfalls wieder einsatzbereit. Bei Gegner Münchendorf ist die Personaldecke dünner. „Wir haben einige Ausfälle, aber es geht bei uns Schritt für Schritt vorwärts“, so Coach Robert Florl. Zuletzt setzt es für den SC vier Niederlagen in Folge. „Wir halten aber voll dagegen und werden uns von niemanden abschießen lassen.“

Mödling blüht wieder Schlappe

Mödling - Zwölfaxing, Freitag, 19.30 Uhr. Die Flamingos wollen den vierten Sieg in Folge einfahren. In 24 Partien gegen Mödling ging Zwölfaxing 17 Mal als Sieger vom Platz. „Mit Zwölfaxing kommt der nächste schwere Brocken und auch unsere personelle Situation wird sich nicht vereinfachen“, so der künftige Sportliche Leiter des VfB Denis Hamzic. Für den VfB geht es lediglich darum, die Niederlage in einem erträglichen Rahmen zu behalten. „Erst im Sommer können wir wieder angreifen.“

Eichkogel muss an Grenze gehen

Brunn II - Eichkogel, Samstag, 17 Uhr. Die Hausherren waren am Wochenende spielfrei. Nicht zuletzt aufgrund der vielleicht größeren Regeneration zeigt Eichkogels Patrick Michel Respekt. Man will den Anschluss an die Spitze nicht verlieren: „Eine junge spielstarke Truppe. Da müssen wir sicher an unsere Grenzen gehen."

Wie reagiert Team auf Gössinger-Aus?

Ebergassing - Achau, Samstag, 17 Uhr. Für den SC Achau geht es darum den Fokus zu behalten. „Wir haben gegen Mödling bewiesen, dass wir konzentriert fertig spielen können“, so Achaus Trainer Michael Gössinger. Für den Leader zählen nur die drei Punkte. Zuletzt zeigten sich Michael Petkovits mit seinen fünf Treffern und auch Christoph Tesch mit einem Doppelpack treffsicher. Tobias Sostek wird wieder in die Mannschaft rutschen, für Vincent Krumpel (Fingerbruch) kommt das Spiel wohl zu früh.

Wie geht Ebreichsdorf mit Aus um?

Moosbrunn - Ebreichsdorf II, Sonntag, 14 Uhr. „Ebreichsdorf hat eine der stärksten Mannschaften der Liga. Es wartet ein harter Brocken auf uns“, kommentiert Moosbrunns Spielertrainer Philipp Preisinger. Spannend wird bei Ebreichsdorf II sein, wie die Spieler das bevorstehende Aus zum Saisonende verdauen. „Man hat schon gegen Münchendorf die Verunsicherung gemerkt“, erzählte Trainer Eldar Topic.