Das Spitzenfeld rückt noch näher zusammen

Werbung

Das Spitzen-Quintett rückte in der letzten Runde noch enger zusammen. Zwölfaxing gewann auch das zweite Saisonduell mit Leader Achau, fügte dem Tabellenführer damit seine zweite Saisonniederlage zu. Die Flamingos bleiben damit weiterhin im Titelkampf, verkürzen den Rückstand auf sechs Punkte. Am Samstag (16.30 Uhr) bekommt es der SCA nun im Lokalrivalen Laxenburg zu tun. Der UFC läuft dem ersten Erfolgserlebnis unter Neo-Coach Edis Hodzic noch nach. Gegen Eichkogel war der Tabellenmittelständler relativ knapp dran, verlor gegen den Titelaspiranten nur mit 1:2.

Die Verfolger im direkten Duell

Am Ende machten die Jungs aus der Siedlung aber ihre Hausaufgaben, rückten bis auf drei Punkte an Achau heran. Am Samstag (16.30 Uhr) gibt es die nächste Schnittparte. Ebreichsdorf KM II möchte den Grün-Weißen im direkten Duell den zweiten Platz abjagen. Zuletzt gab es für die Topic-Elf im Titelrennen aber einen kleinen Dämpfer. Daheim kamen die Gebietsliga-Fohlen gegen Mitterndorf nicht über ein 1:1 hinaus. Noch schlimmer erwischte es am vergangenen Spieltag Siebenhirten. Die Liesinger unterlagen in Münchendorf völlig überraschend mit 2:3. Gegen den Vorletzten Moosbrunn wartet der nächste vermeintliche Pflichtsieg.

Ein Derby mit klaren Vorzeichen

Genauso wie auf Zwölfaxing, das nach dem Sieg gegen Achau nachlegen muss - im Derby gegen Ebergassing. Der Vizemeister der Vorsaison dümpelt heuer vor sich. Der jüngste Tiefpunkt war die Niederlage gegen Lanzendorf. Das Schlusslicht feierte mit dem ersten Saisonsieg eine vorösterliche Auferstehung, den ersten Dreier seit 8. Juni. 2022. Am Freitag geht es für den Letzen zu Brunn KM II. Die Haselgruber-Elf ist dafür bekannt, dass sie sich gegen schwächere Teams schwertut, ansonsten wären die Brunner auch im Titelkampf dabei, so sind die 2. Landesliga-Fohlen Sechster, acht Zähler hinter der Spitze. Den letzten Platz in der oberen Tabellenhälfte machen sich wohl Mitterndorf und Hinterbrühl/Gießhübl aus. Diese Woche gibt es das direkte Duell. Die Runde begann am Gründonnerstag mit einem 2:1-Sieg von Münchendorf in Mödling

Die nächste Runde

Freitag 19:00 Uhr:Brunn / Geb. II - Lanzendorf (Kocaslan) 19:30 Uhr:Mitterndorf - SG Hinterbrühl / Gießhübl (Bauer) Samstag 16:30 Uhr:Ebergassing - Zwölfaxing (Snopek) Achau - Laxenburg (Temizsoy) Siebenhirten / Wien - Moosbrunn (Muslii) Eichkogel - Ebreichsdorf KM II (Greisinger).