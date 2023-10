Der Leader darf zuschauen

Mödling - Perchtoldsdorf II, Freitag, 18.45 Uhr. Das zweite Spiel in der Michel-Ära wird für die Gäste kein Leichtes. Neo-Coach Patrick Michel: „Sicher ein Spiel auf Augenhöhe. Wir fahren aber hin um was mitzunehmen.“ Beim VfB Mödling war zuletzt Sand im Getriebe. „Wir haben es am letzten Biss und Einstellung vermissen lassen. Das müssen wir rasch verändern“, doe Mödlings Sportlicher Leiter Denis Hamzic. Ilker Karakas, Fatih Taskin und Emir Horic werden das Spiel verletzungsbedingt verpassen.

Münchendorf - Lanzendorf, Samstag, 15.30 Uhr. „Es erwartet uns ein schwieriges Spiel, welches beide Teams unbedingt für sich entscheiden wollen. Die Mannschaft, die besser auf diese Partie eingestellt ist, wird gewinnen“, meinte Lanzendorf-Coach Daniel Pelic. Münchendorf siegte zuletzt zwei Mal in Folge. „Die Burschen haben das sehr gut gemacht, aber wirklich erreicht ist noch nichts“, so SC-Coach Robert Florl. Nachsatz: „Lanzendorf ist kein einfacher Gegner, wir wollen aber an den zuletzt gezeigten Leistungen anschließen.“

Moosbrunn - Siebenhirten, Samstag, 15.30 Uhr. Der Platz in Siebenhirten ist derzeit nicht bespielbar, weshalb das Match in Moosbrunn ausgetragen wird. „Wir wollen uns erneut steigern, verbessern und versuchen, noch weniger Gegentreffer zu kassieren“, stellte Moosbrunn-Trainer Markus Horak fest. Für Siebenhirtens Wolfgang Quinz ist die Marschrichtung klar: „Ein Pflichtsieg. Dennoch muss das Spiel einmal gespielt werden.“

Brunn II - Achau, Samstag, 16 Uhr. „Wir beenden die Hinrunde mit einem von nun an schwierigen Programm“, stellt Brunns Clemens Haselgruber fest, erinnert sich jedoch an letzte Saison, als man gegen die stärkeren Teams besser abschnitt. Der SC Achau erlebte zuletzt gegen den ASK Eichkogel eine kalte Dusche, will trotzdem weiterfighten. „Brunn ist kein einfacher Boden“, so Trainer Christian Pürer.

Hinterbrühl/Gießhübl - Ebergassing, Samstag, 19 Uhr. „Wir müssen gegen Hinterbrühl definitiv anders auftreten, als wir es gegen Münchendorf getan haben“, wie Ebergassing-Betreuer Bernhard Böhm klarstellte. Für die SG Hinterbrühl/Gießhübl ist es bis jetzt eine Traumaktion. „Wir freuen uns über den aktuellen Tabellenrang, werden aber trotzdem keine Mannschaft unterschätzen“, so der Sportliche Leiter Benjamin Avanessian.

Mitterndorf - Laxenburg, Sonntag, 15.30 Uhr. Nach dem 5:2 Sieg gegen Mödling wartet mit Laxenburg die nächste Aufgabe auf den SV Mitterndorf. „Immer eine harte Partie. Laxenburg ist vor allem phsysisch ein starker Gegner“, rechnet Mitterndorf Trainer Manfred Kusch mit einem schweren Spiel. Für den UFC geht es noch um fleißiges Punktesammeln im Winter, um sich im Frühjahr neu zu rüsten.