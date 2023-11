Eichkogel braucht noch einen Sieg

SC Brunn am Gebirge II - SC Siebenhirten, Freitag 19 Uhr 30: Der SC Siebenhirten erlitt gegen den ASK Eichkogel ein 0:5-Debakel, Brunn ging jetzt drei Mal in Folge als Verlierer vom Feld. „Tabellenplatzierungen spielen für mich keine Rolle. Wir müssen sehen, dass wir die Qualität zusammenhalten und nächstes Jahr vielleicht dort stehen, wo Eichkogel heute“, so Siebenhirtens Coach Wolfgang Quinz. Gegner Brunn ist eine Wundertüte, aber ein Lieblingsgegner der Wiener. Erst einmal (10.9.2021) konnte sich Brunn II in den bisherigen sechs Duellen durchsetzen.

SC Moosbrunn - VfB Mödling, Freitag 19 Uhr 30: Für beide Teams geht es um den Abschluss einer durchwachsenen Saison. Die Hausherren wollen just in der letzten Runde das erste Mal anschreiben, Mödling einen ertragbaren Abschluss erreichen. „Wir werden mit Sicherheit wieder einige Stammspieler vorgeben müssen. Sechs Mann standen schon gegen Lanzendorf nicht zur Verfügung, dieses Mal wird es sich wieder in dieser Größenordnung abspielen“, so der Sportliche Leiter des VfB Mödling, Denis Hamzic.

ASK Eichkogel - SC Münchendorf, Samstag 14 Uhr: Ein Sieg fehlt dem ASK Eichkogel noch zur perfekten Saison. „Wir können uns nur selber schlagen. Wir haben so viel Qualität, da müssen drei Punkte her“, so Eichkogels Coach Marco Michetschläger. Der SC Münchendorf erlitt gegen den SC Achau zuletzt einen Dämpfer, war davor aber vier Spiele in Folge ungeschlagen. Auf Meisterschaftsebene siegte der SC Münchendorf aber gegen Eichkogel noch nie, der einzige Dreier resultiert aus einem Freundschaftsspiel vom 24.1.2015.

SC Ebergassing - SV Mitterndorf, Samstag 14 Uhr: Es ist eine Fabelsaison, die der SV Mitterndorf bisher absolvierte. Der SV hat sogar noch die theoretische Chance auf den Vize-Wintermeister. Ebergassing hat sich als Mittelständler etabliert und konnte das letzte Heimspiel gegen Mödling auch mit 2:1 für sich entscheiden. Die Partie ist ein Garant für Tore: In der bisherigen Geschichte der direkten Duelle gab es noch nie weniger als zwei Treffer.

SC Achau - SG Hinterbrühl/Gießhübl, Samstag 14 Uhr: Wer hätte vor der Saison gedacht, dass es sich beim Duell Achau - Hinterbrühl/Gießhübl um ein Spitzenspiel der Liga handeln wird? Die SG hat sich als Nummer zwei etabliert, kann auch bei einer Niederlage aus eigener Kraft den Vize-Herbstmeister holen. Achau bekam mit Neo-Coach Lukas Kunzl nochmals einen richtigen Push und ist mit dem neuen Trainer noch ungeschlagen. „Wir schauen von Spiel zu Spiel, aber ich gehe defintiv in jedes Spiel, um zu siegen“, so der Coach.

SC Lanzendorf - UFC Laxenburg, Samstag 16 Uhr: Der UFC Laxenburg kam zuletzt unter Coach Aleksandar Radoicic ins Laufen und ist seit drei Runden ungeschlagen. Lanzendorf konnte beim 4:2-Auswärtssieg gegen Mödling Selbstvertrauen tanken. „Wir wollen jetzt noch einen guten Saisonabschluss einfahren“, so Radoicic. Ein gutes Omen gibt es in diesem Duell immer für das Heimteam: Der letzte Auswärtssieg zwischen den beiden Clubs gelang Laxenburg am 23.10.2015 mit einem knappen 1:0.