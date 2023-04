Ein Schicksalsspiel für die ganze Liga

Werbung

Macht Achau einen Riesenschritt Richtung Titelgewinn? Oder sind nach diesem Spieltag gar fünf Mannschaften innerhalb von drei Punkten? Beides ist möglich. Das Top-Spiel zwischen dem Zweiten Ebreichsdorf KM II und Achau hat enorme Bedeutung. Nicht nur, dass die Gebietsliga-Fohlen bis auf zwei Punkte an den Leader heranrücken könnten, auch die Verfolger Eichkogel, Zwölfaxing und Siebenhirten würden profitieren, wenn sie ihre eigenen Hausaufgaben erledigen. Andererseits könnte Achau den Vorsprung auch auf zumindest sechs Punkte ausbauen. „Wenn wir siegen, schaut es wirklich schon gut aus. Wir sind bereit für die Partie“, brennt Achau-Trainer Michael Gössinger auf das Duell. Für uns spricht das Momentum“, verweist Ebreichsdorf II-Coach Eldar Topic auf den 4:2-Sieg gegen Eichkogel, „verlieren ist gegen Achau verboten. Acht Punkte wären schwer aufzuholen.“

Zwölfaxing und der fehlende Nachdruck

Eichkogel erlitt zuletzt mit der 2:4-Niederlage gegen Ebreichsdorf einen Dämpfer. Dabei machten die Jungs aus der Siedlung in Unterzahl einen 0:2-Rückstand wett, nur um dann doch noch zu verlieren. Nun geht es in die Hinterbrühl. Ein Sieg ist Pflicht, wenn Eichkogel noch einmal in den Titelkampf eingreifen möchte. Selbiges gilt für Zwölfaxing, das vor zwei Wochen sein erstes Endspiel gegen Achau gewann, dann einen 8:1-Sieg gegen Ebergassing folgen ließ. Dennoch ist Coach Bernd Kovacs aktuell nicht ganz zufrieden: „Normalerweise müssen wir da weitermachen und zehn oder mehr Tore schießen. Das ist der Grund, warum wir in der Tabelle nicht ganz vorne stehen.“ Der Grund warum Brunn II nicht ganz oben dabei ist? Die Haselgruber-Elf müht sich gegen die Nachzügler, gibt immer wieder überraschend Punkte ab, zuletzt gab es gegen Lanzendorf zumindest einen Sieg (4:3). Für spielstärkere Mannschaften wie Zwölfaxing sind die Brunner aber ein ganz unangenehmer Gegner, könnten selbst den Abstand auf Achau noch einmal auf fünf Punkte reduzieren.

Bleibt Siebenhirten im Schlepptau?

Siebenhirten gilt im Meisterschaftsrennen als Außenseiter, schenkte etwa in Münchendorf Punkte her. Nun geht es zum Tabellenletzten Lanzendorf. Nach den letzten Auftritten des Nachzüglers sind die Wiener aber gewarnt. Es wird eine Pflichtaufgabe mit Risikofaktor. Abseits des Titelkampfs möchte Mitterndorf wieder in die obere Tabellenhälfte. Ein Sieg gegen die im Frühjahr kriselnden Mödlinger ist eingeplant. Münchendorf findet sich nach einem sensationellen Start mit sieben Punkten in der seltenen Rolle des Favoriten wieder. Denn bei Moosbrunn läuft es alles andere als rund. Das kennen auch Laxenburg und Ebergassing. Im direkten Aufeinandertreffen wollen beide zumindest den ersten Punkt im Jahr 2023 holen.

Die Runde im Überblick

Freitag 19:30 Uhr:Mitterndorf - Mödling VfB (Schuster) Lanzendorf - Siebenhirten / Wien (Dajic).- 20:00 Uhr:Zwölfaxing - Brunn / Geb. II (Kazanci) .

Samstag 14:30 Uhr:Laxenburg - Ebergassing (Arthofer) 15:00 Uhr:Moosbrunn - Münchendorf (Gyarmati) 18:00 Uhr:Ebreichsdorf KM II - Achau (Seizer) 19:30 Uhr:SG Hinterbrühl / Gießhübl - Eichkogel (Ivankovic).