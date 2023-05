Einer aus fünf

Ebreichsdorfs Lauf ist gestoppt. Die Topic-Elf kassierte im Fohlen-Duell gegen Brunn KM II eine 3:5-Niederlage mit zwei Gegentreffern in der Nachspielzeit. Die ersten Fünf gehen Kopf-an-Kopf ins letzte Saisonviertel. Achau ist auf Rang eins. Der Vorsprung auf Eichkogel beträgt noch einen Punkt. Und nun kommt es zum Showdown: Die Jungs aus der Siedlung sind am Sonntagvormittag beim Tabellenführer zu Gast. Andre Konrad und Co kommen mit einer breiten Brust und einem 15:0-Sieg im Rücken, aber Achau ist natürlich ein ganz anderer Gegner als Mödling.

Siebenhirten empfängt Ebreichsdorf

Das zweite Spitzenspiel der Runde geht in Wien Liesing über die Bühne. Siebenhirten manövriert sich unspektakulär aber bisher durchaus erfolgreich durch das Frühjahr liegt punktgleich mit Ebreichsdorf KM II auf Platz vier. Mit einem Sieg im direkten Duell könnten sich die Bundeshauptstädter sogar auf Rang zwei verbessern. Diese Woche nehmen sich die Top Vier jedenfalls gegenseitig die Punkte mit. Davon will Zwölfaxing profitieren. Die Kovacs-Elf rangiert derzeit vier Zähler hinter Platz eins und geht es klarer Favorit ins Bezirksduell mit Moosbrunn.

Die Runde im Überblick

Freitag 19:00 Uhr:Münchendorf - Laxenburg (Ginda) 19:30 Uhr:SG Hinterbrühl / Gießhübl - Brunn / Geb. II (Bidzinahsvili), Mödling VfB - Lanzendorf (Wind) Samstag 15:00 Uhr:Moosbrunn - Zwölfaxing (Grögler) 16:30 Uhr:Ebergassing - Mitterndorf (Kögler), Siebenhirten / Wien - Ebreichsdorf KM II (Viljusic) Sonntag 11:00 Uhr:Achau - Eichkogel (Mayer)