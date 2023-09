Härtetest für Perchtoldsdorf II

Laxenburg - Siebenhirten, Samstag, 14.30 Uhr. Bei Laxenburg will es in der Saison einfach noch nicht so richtig laufen. Da kommt mit Siebenhirten nicht gerade ein leichter Gegner auf die Laxenburger Anlage. „Der aktuelle Anti-Lauf ist enttäuschend. Wir hätten drei Mal nicht als Verlierer vom Feld gehen müssen“, so Coach Edis Hodzic. Zumindest sollte Marcel Walla und Patryk Przala wieder zur Verfügung stehen,

Lanzendorf - Moosbrunn, Samstag, 16 Uhr. Für Lanzendorf und Moosbrunn verlief der Start nicht nach Plan. Nun wollen beide Selbstvertrauen tanken und Punkte einfahren. „Wir müssen auf die ersten 60 Minuten gegen Ebergassing aufbauen und unsere Eigenfehler abstellen. Wenn wir alles rausholen, denke ich, dass ein eventuell ein Punkt drinnen sein wird“, wie Moosbrunn-Betreuer Markus Horak klarstellte. „Für mich sind es drei Pflichtpunkte, die wir holen müssen“, so Lanzendorf-Trainer Daniel Pelic.

Ebergassing - Achau, Samstag, 16.30 Uhr. „Für uns ist jedes Spiel voll ernst zu nehmen, daher werden wir wieder 110 Prozent geben und versuchen, unsere Leistung abzuliefern und dann kann kommen wer will“, gibt sich Ebergasssing-Coach Bernhard Böhm motiviert. Der SC Achau ist auf Wiedergutmachung aus. „Wir müssen gegen Ebergassing eine Reaktion zeigen“, so Coach Christian Pürer.

Mödling - Münchendorf, Sonntag, 11 Uhr. In der Vorsaison war Mödling noch der Prügelknabe. Zuletzt gab es gegen Siebenhirten „nur“ eine 0:1-Niederlage. Im Heimspiel gegen Münchendorf wollen die Hamzic-Mannen wieder voll anschreiben. Die Münchendorfer holten bisher noch keinen Punkt. „Wir brennen auf die Partie. In der Offensive war gegen Siebenhirten der Wurm drinnen. Das müssen und wollen wir ändern“, so Hamzic. Bei Münchendorf wütet der Verletzungsteufel. „Trotzdem haben wir uns Schritt für Schritt verbessert. Wenn wir über 90 Minuten so spielen wie wir es phasenweise in den letzten Partien gezeigt haben, dann können wir etwas holen“, so Münchendorfs Coach Robert Florl.

Perchtoldsdorf II - Eichkogel, Sonntag, 16.30 Uhr. Die wohl härteste Nuss kommt auf die Perchtoldsdorfer zu. Die gaben sich bisher weit besser, als die meisten vermutet haben. Und schlugen zuletzt Achau überraschend mit 1:0. Eichkogel gewann aber bisher alle Spiele, siegte im Spitzenspiel gegen Mitterndorf klar.